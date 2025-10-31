few clouds
ЕТНОКУЋЕ СВЕДОЧЕ О НАРОДНОЈ ТРАДИЦИЈИ НАРОДА Подршка Покрајинске владе промоцији словачког културног наслеђа у Војводини

31.10.2025. 15:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Коментари (0)
Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

У Словачкој етнокући у Силбашу данас је одржан семинар с циљем промоције словачког културног наслеђа у Војводини, у организацији Словачког културног центра из Бајше, а уз подршку Покрајинског секретаријата за управу, прописе и националне мањине – националне заједнице.

Догађају је присуствовао потпредседник Покрајинске владе Томислав Жигманов, који је указао на то да су у области материјалне културне баштине од нарочитог значаја старе куће које су сачувале своју аутентичност.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

„Као саставни део богатог материјалног културног наслеђа, брига за њихово очување треба да је интегрисана у све културне политике које се односе на културну баштину. Поздрављамо чињеницу да су оне развијене међу Словацима“, изјавио је потпредседник Жигманов и истакао значај одржавања данашњег семинара, као и свих едукативних програма који имају за циљ чување старих објеката, уједначавање стандарда уређења, унапређење праксе презентовања и уврштавање у туристичку понуду.

Жигманов је казао да Покрајинска влада препознаје значај и пружа подршку окупљањима која истичу очување културног наслеђа мултикултуралне и мултијезичне Војводине.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

„Покрајинској влади Војводини је стало до оваквих настојања, што потврђује моје присуство данас на овом семинару, као и финансијска подршка Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. На тај начин доприносимо очувању мултикултурне баштине у Војводини, чији саставни и важан моменат чине и Словаци и њихово културно наслеђе“, поручио је Жигманов.

На догађају су били присутни власници словачких етнокућа у Војводини, који су на тај начин поделили искуства и продубили знања у области документације и промоције словачког културног наслеђа у Војводини.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Након семинара, учесници су обишли етнокућу. Потом су одржана два предавања у Словачкој евангелистичкој цркви, а затим су представљене словачке куће које се налазе у Гложану, Падини, Хајдучици, Селенчи и Бајши.

Словачка етнокућа породице Склабински, која је изграђена пре тачно 100 година, приказује народну културу Словака који живе у Силбашу и који чувају свој идентит – словачки језик, материјално и нематеријално културно наслеђе и традицију.

словаци томислав жигманов
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Пише:
Дневник
