"СВАКИ ДАН ПОСМАТРАЈТЕ КАО МАЛИ ЖИВОТ"
ДАНАС СЕ СЕЋАМО ПАТРИЈАРХА КОЈИ ЈЕ ПОСТАО ЖИВИ СВЕТАЦ СРБИЈЕ Живот посветио миру, опросту и духовној мудрости ЊЕГОВЕ МУДРЕ РЕЧИ СЕ И ДАНАС ПАМТЕ И ПРЕНОСЕ
На данашњи дан, 1914. године, рођен је патријарх српски Павле (световно име Гојко Стојчевић), 44. врховни поглавар Српске православне цркве, који је служио од 1990. до 2009. године.
Народ га је волео и назвао "Живи светац" због његове скромности, мудрости и бриге за вернике.
Замонашио се 1946. године, а за епископа рашко-призренског изабран је 1957. За патријарха је постављен 1990, у тешким временима ратова и страдања народа. Његове поруке о служењу, очувању душе и миру остају инспирација многима: „Под сунце има довољно места за све људе. Зато је мир најпотребнији свима.“
Патријарх Павле остао је упамћен по мудром вођењу цркве, личној скромности и животу у складу са јеванђељем.
Његове речи о љубави, опросту, мудрости и људскости и данас се преносе, подсећајући на оно што је заиста важно у животу: опрост, поштовање, љубав и истинска доброта према људима.
Међу његовим многим поукама истичу се савети да се не придаје значај ситницама, да се воли и поштује човек док је жив, да се не заснива живот на злу, и да се све што чинимо другима враћа на добро или зло:
- Сваки дан посматрајте као мали живот. Не придајте значаја ситницама, ко је шта рекао за вас, за другога – тога је увек било. Увреди ли вас неко, нека је, њему на част, превари ли вас неко, изда, разочара, нека је Богом просто, идемо даље, живот је сувише драгоцен да бисмо се бавили безвредним стварима. Немојте се замерати родитељима, деци, браћи и сестрама, комшијама, сви смо људи, сви грешимо, немојте да вас сутра боли кад изгубите ту особу и схватите да ар плаца, трошна кућа, лоша реч, увреда и клевета не покривају цену бола за особом коју сте због истог изгубили. Не дајте да вас смрт увери у то, волите и поштујте човека док је жив. Срцем опростите, рану зацелите, а душу умирите, потребна је само воља. Верујте, човек и ваша савест немају цену. Исправите ствари на време.
Мудрост Патријарха Павла и даље живи у срцима многих, остављајући непроцењив духовни траг.