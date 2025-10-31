ИЗГОРЕО РЕСТОРАН НА ПАНЧЕВАЧКОМ ПУТУ Оштећен и аутомобил, ватрогасци савладали ватрену стихију
31.10.2025. 08:38 08:48
Познати ресторан на Панчевачком путу изгорео је јутрос око 4 сата, а само брзом реакцијом ватрогасаца спречено је да се ватра даље прошири, сазнаје Телеграф.
Како пише Телеграф, у пожару је изгорео инвентар, али и аутомобил који је био паркиран поред угоститељског објекта!
О пожару је обавештена полиција и тужилаштво.
Током ватрене стихије нико није био у ресторану и срећом нема жртава!
Незванично, како пише Телеграф, сумња се да је ресторан намерно запаљен.
Истрага је у току.