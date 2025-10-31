overcast clouds
15°C
31.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2427
usd
100.8279
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИЗГОРЕО РЕСТОРАН НА ПАНЧЕВАЧКОМ ПУТУ Оштећен и аутомобил, ватрогасци савладали ватрену стихију

31.10.2025. 08:38 08:48
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
позар
Фото: Илустрација/ Canva

Познати ресторан на Панчевачком путу изгорео је јутрос око 4 сата, а само брзом реакцијом ватрогасаца спречено је да се ватра даље прошири, сазнаје Телеграф.

Како пише Телеграф, у пожару је изгорео инвентар, али и аутомобил који је био паркиран поред угоститељског објекта!

О пожару је обавештена полиција и тужилаштво.

Током ватрене стихије нико није био у ресторану и срећом нема жртава!

Незванично, како пише Телеграф, сумња се да је ресторан намерно запаљен.

Истрага је у току.

панчевачки мост пожар
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај