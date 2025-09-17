clear sky
15°C
17.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1764
usd
98.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Судбина се не шали!

СТИЖЕ ИМ ПОЗИВ ЗА БУЂЕЊЕ Наредних 9 година за ОВАЈ знак неће бити обичан ход кроз живот! СПРЕМИТЕ СЕ, пред вама је ЕНЕРГЕТСКИ РЕСЕТ и РЕВИЗИЈА свега што сте урадили

17.09.2025. 21:01 21:05
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица
Коментари (0)
хороскоп
Фото: pexels.com

Ако сте рођени у знаку Јарца, припремите се – наредних девет година неће бити обичан ход кроз живот.

Улазите у кармички циклус који не прашта површност, избегавање одговорности и лажне изборе. Ово је период када се све што сте потискивали враћа на наплату – али не да вас казни, већ да вас ослободи.
 

Кармички циклус траје девет година и представља енергетски ресет. Све што сте радили, бирали, осећали – сада долази на ред за ревизију. Јарчеви ће се суочити са старим обрасцима, неизговореним емоцијама и одлукама које су доносили из страха, а не из истине.

Прве три године – суочавање
 

У овом периоду долази до ломова у односима, промена у каријери и унутрашњих преиспитивања. Неће бити лако, али свака криза носи поруку: време је да престанете да живите по туђим правилима.

Следеће три године – градња новог
 

Јарчеви који прихвате изазове и не беже од истине, почеће да граде темеље новог живота. Биће то период када се рађају нове идеје, мењају приоритети и долази до дубоких трансформација.

Завршне три године – стабилизација
 

Ово је време када се све што сте научили почиње да манифестује. Јарчеви ће осетити снагу, јасноћу и мир који долази из аутентичности. Нема више маски, нема више компромиса са собом.

Практични савети за Јарчеве
 

– Водите дневник мисли и осећања

– Не игноришите интуицију, она ће бити појачана

– Бирајте односе који вас не исцрпљују

– Не враћајте се старим навикама из носталгије

– Учите да кажете „не“ без гриже савести

Овај циклус није казна – то је позив на буђење. Ако сте Јарац, не бојте се. Девет година може да вас сломи, али и да вас изгради као никада пре. Судбина се не шали – али вас увек води ка ономе што сте одувек били, пише Крстарица.
 

хороскоп знак хороскоп хороскопски знаци карма Астро
Извор:
Крстарица
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОВЕ ЈЕСЕНИ САМО ТРИ ЗНАКА ЋЕ ДОБРО НАПУНИТИ НОВЧАНИКЕ Астечки хороскоп предвиђа коме ће ово годишње доба бити магично
хороскоп

ОВЕ ЈЕСЕНИ САМО ТРИ ЗНАКА ЋЕ ДОБРО НАПУНИТИ НОВЧАНИКЕ Астечки хороскоп предвиђа коме ће ово годишње доба бити магично

17.09.2025. 13:18 13:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај