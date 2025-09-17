СИМПТОМИ КОЈЕ НЕ СМЕТЕ ИГНОРИСАТИ
ГЛАВОБОЉЕ МОГУ УКАЗИВАТИ НА НЕШТО ОЗБИЉНО! Ево када бол у глави може бити знак здравственог проблема, а када је ПОТРЕБНО што пре посетити лекара
Ако често патите од главобоље или сте изненада осетили бол као никад раније, обавезно прочитајте овај текст.
Скоро свако је барем једном у животу осетио бол у глави - већина нас чак много пута. Блага главобоља обично није ништа више од непријатности коју можемо ублажити обичним аналгетиком, храном, кафом или кратким одмором.
Међутим, када је бол јак или неуобичајен, многи се забрину да је у питању мождани удар, тумор или крвни угрушак. Срећом, такви озбиљни узроци су ретки. Ипак, важно је знати када главобоља захтева хитну медицинску помоћ, као и како контролисати већину главобоља које не угрожавају здравље.
Шта узрокује главобоље?
Лекари још увек не знају тачно шта изазива већину главобоља. Оно што је познато јесте да мождано ткиво и лобања не могу бити директни узроци бола, јер немају нервне завршетке који региструју бол. С друге стране, крвни судови у глави и врату, као и ткива око мозга и неки велики мождани нерви, могу слати сигнале бола. Такође, кожа главе, синуси, зуби, мишићи и зглобови врата могу бити извор бола у глави.
Када главобоља захтева пажњу лекара?
Већину главобоља можете решити сами, а лекар вам може помоћи код оних упорнијих. Ипак, постоје ситуације када је неопходно потражити хитну медицинску помоћ. Обратите пажњу на следеће симптоме:
• главобоље које се први пут јављају након 50. године живота
• значајна промена у обрасцу ваших главобоља
• изузетно јака главобоља
• бол у глави који се погоршава кашљањем или покретом
• главобоље које се постепено погоршавају
• промене у личности или менталним функцијама
• главобоље праћене температуром, укоченим вратом, конфузијом, смањеном будношћу или памћењем, као и неуролошким симптомима попут проблема са видом, отежаног говора, слабости, утрнулости или напада
• главобоље уз болно и црвено око
• главобоље уз бол и осетљивост у пределу слепоочница
• главобоље након ударца у главу
• главобоље које ометају свакодневне активности
• главобоље које се јављају изненада, нарочито ако вас пробуде из сна
• главобоље код особа са раком или ослабљеним имунитетом
Врсте главобоља
Постоји више од 300 различитих типова главобоља, али само око 10 одсто има познат узрок. Остале се називају примарне главобоље. Ево прегледа најчешћих:
Тензиона главобоља
Тензиона главобоља је најчешћи облик - јавља се код око три четвртине одраслих особа. У већини случајева је блага до умерена и јавља се повремено. Међутим, код неких људи може бити врло јака и понављати се више пута недељно.
Типична тензиона главобоља изазива туп, стежући бол са обе стране главе. Особе са израженим симптомима често описују осећај као да им је глава у стези. Бол се може проширити и на рамена и врат. Узроци могу бити умор, емоционални стрес или проблеми са мишићима и зглобовима врата или вилице. Трајање је обично од 20 минута до два сата.
Ако повремено имате тензионе главобоље, можете их ублажити сами. Лекови без рецепта као што су парацетамол, аспирин, ибупрофен или напроксен често помажу — али увек се придржавајте упутства и не узимајте више него што је препоручено. Топли туш, кратка дремка сан или лагани оброк такође могу помоћи.
Код учесталих главобоља, покушајте да препознате окидаче и избегавате их. Не прескачите оброке и не исцрпљујте се. Технике опуштања, попут јоге, могу помоћи јер опуштају и тело и ум. Ако ноћу стискате вилицу или шкргућете зубима, може помоћи заштитна плочица за зубе.
У тежим случајевима, лекар може преписати јачи аналгетик или мишићни релаксант. Особе са хроничним тензионим главобољама понекад успешно спречавају нападе уз трицикличне антидепресиве, попут амитриптилина.
Добра вест је да већина људи са тензионим главобољама одлично реагује на једноставне методе лечења.
Мигрене
Мигрене се јављају ређе него тензионе главобоље, али су обично много јаче. Чешће су код жена него код мушкараца два до три пута.
Кластер главобоље
Кластер значи да пацијент добија главобољу и до осам пута дневно, током периода од једног до три месеца и то се јавља сваких годину или две дана, најчешће у истом периоду.
Главобоље другог порекла: од лекова, сладоледа, високог или ниског притиска, као и после јаког физичког напора.