Ево шта да радите ако вам се ДЕТЕ НЕ "СКИДА" С ТЕЛЕФОНА Драгоцени савети стручњака КАКО ПОСТАВИТИ ГРАНИЦЕ БЕЗ СВАЂЕ

17.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Стил Курир
дете
Фото: pexels.com

У данашње време телефони су постали саставни део живота, а деца од најранијег узраста умеју да баратају екранима боље него одрасли.

Међутим, поставља се питање – када коришћење телефона прераста у проблем? Како родитељ може да постави границе, а да притом не изазове свађу и бунт код детета?


Према речима стручњака за развој деце, телефони нису само средство комуникације, већ и извор забаве, учења и бега од досаде. Ипак, превише времена пред екраном може негативно утицати на пажњу, сан, па чак и на емоционални развој.

Први знакови да дете превише користи телефон

Родитељи би требало да обрате пажњу на следеће промене у понашању:

дете губи интересовање за игру или дружење уживо,
има потешкоће са спавањем,
постаје раздражљиво када му се одузме телефон,
слабије учи и тешко се концентрише.
Ако се ови симптоми јављају често, то је знак да је време за реаговање.

Стручњаци саветују да је најважније поставити јасна правила и доследно их се придржавати. Неки од примера:

договорити тачно време када је телефон дозвољен (нпр. сат времена после домаћег задатка),
забранити коришћење телефона током оброка и пред спавање,
обавезно укључити дете у доношење правила како би осећало да и оно има глас.
Добар пример – кључ успеха
Ако родитељ сам проводи сате на телефону, тешко може очекивати да дете то не ради. Деца најбоље уче имитацијом, па је важно да родитељи покажу баланс – више разговора, игре и заједничких активности, мање екрана.

Шта понудити као замену за телефон
 

Да би детету било лакше да смањи време на телефону, родитељ може понудити:

спортске активности или заједничке шетње,
друштвене игре и слагалице,
заједничко кување или креативне радионице,
одлазак у природу и дружење са вршњацима.
Када потражити помоћ стручњака
Ако дете показује знаке зависности – нервозу, изолацију и потпуно губи интересовање за стварни живот – најбоље је обратити се психологу. Рана реакција је кључна како би се спречиле озбиљније последице, пише Стил Курир.
 

мобилни телефон мобилни телефони деца Родитељи родитељи забринути родитељи и деца
Извор:
Стил Курир
Пише:
Дневник
