УРИНАРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ У ПОРАСТУ!
ТЕСТОСТЕРОН ЈЕ У СЛОБОДНОМ ПАДУ! Доктор открива како мобилни и билдовање МЕЊАЈУ ИНТИМНИ ЖИВОТ мушкараца, а жене…. прихватају нови ритам!
Др Милошевић открио због чега данас младим мушкарцима пада тестостерон и због чега се јављају уринарне инфекције.
Уролог др Александар Милошевић гостовао је у емисији "Жена за сва времена" на телевизији К1, где је говорио о уринарним инфекцијама, њиховом препознавању, превенцији али и потешкоћама у интимним односима младих у данашње време.
Шта заправо значи инфекција?
"Инфекција не значи само присуство бактерија, већ реакцију организма на патолошку бактерију. Највећу забуну прави Есцхерицхиа цоли код жена, јер се она природно налази у близини – у дебелом цреву и вагини. Често се појављује у налазу урина, али то не мора нужно да значи да постоји инфекција", објашњава др Милошевић.
Како наглашава, погрешно је одмах радити уринокултуру без претходне анализе урина.
"Ако је урин уредан, чак и када постоји велики број Escherichia coli , али само два леукоцита, то значи да нема инфекције. Међутим, уколико постоје црвенило, пецкање и велики број леукоцита, тада можемо говорити о бактеријској инфекцији", каже уролог.
Инфекције код младих и ризици
Код млађих особа, нарочито се*суално активних, чешће се јављају се*суално преносиве инфекције попут хламидије, микоплазме и уреаплазме. Др Милошевић подсећа да кондом није потпуна заштита.
"Он штити полни орган, али не и околни део гениталне регије. Због тога се, посебно након бријања пубичне регије, повећава ризик од преношења ХПВ вируса. Кондиломи се најчешће јављају управо на том делу коже“, упозорио је он.
Најбоља заштита, истиче др Милошевић, јесте одговорно се*суално понашање и избегавање промискуитетних односа.
"Кондом помаже, али није стопроцентна заштита. После бријања обавезно направите паузу у се*суалним односима, како бисте смањили ризик од инфекција и настанка кондилома“, поручио је доктор.
Губитак тестостерона
Доктор истиче да су људи раније били много здравији, док данашња омладина углавном ноћу комуницира путем мобилног телефона, гледа слике, нема природни контакт и спава дању. То, код мушкараца, доводи до мањка тестостерона.
"Тестостерон је борилачки хормон, он изазива ту храброст да приђете девојци, иако знате да ћете можда добити корпу. Просечно, они који долазе код мене, младићи између 20 и 25 година, имају ниво тестостерона какав имају шездесетогодишњаци. Немају контакте, немају ништа.“
"Прво су незаинтересовани. Немају хормон тестостерон. Жене имају мање тестостерона него мушкарци, али тај мали хормон код њих, за њихове рецепторе, изазива одређени нагон, не као код мушкараца. Жене су промућурније, нису спремне за борбу тако лако, али зато преко удварања, на уши, лакше дођу до тога. Женама није биолошки да прве приђу мушкарцу, и због тога се данас све губи. Најбоље би било да се деци до 16. године онемогући коришћење мобилних телефона. Данас већ дете од 8 година види се*суалне садржаје и поруке које не може адекватно да схвати. Страх постоји, али када имате тестостерон, онда га превазилазите.
Данас је билдовање постало један од модних детаља код мушкараца – они то раде за себе. Више гледају себе у огледало, него што имају доживљај освајања. Пада тестостерон, жене се навикавају на низак тестостерон, и онда све то слаби", казао је доктор и додаје:
"Тај нагон који добијате преко тестостерона можете да усмерите у се*с. Ако сте психички изопачени, онда постајете серијски убица, што је у Америци најчешћа појава – се*суално изопачени људи. Они који своје задовољство проналазе у науци, успевају да сублимирају се*суални нагон и да га не усмеравају ка се*су, већ ка науци. Ту доживљавају свој ‘научни оргазам’. Тако је било, рецимо, код Николе Тесле – њему жена није била толико потребна.“ - објашњава.
Технологија и савремени живот
Доктор истиче:
"Маркетинг и новац су све више битни у нашим животима. Најсиромашнији људи су одувек имали највише деце, док ће људи који су повезани са технологијом и роботиком имати лутке уместо жена. Тога је све више у Јапану.“
На питање о ризицима од инфекција, додаје:
"Инфекција са једне стране штети када је имамо, али са друге стране може да се лечи и јача наш имунитет. Када бисмо живели у стерилном свету, приликом првог контакта са бактеријама, организам би одмах страдао.“
Узроци враћања уринарних инфекција
"Ако је човек промискуитетан, инфекције ће се враћати. Постоје неке девијације у самом телу – код жена којима је мокраћни канал мало увучен, није скоро раван са гениталијама. Злоупотреба хране, пића, хладноћа, па чак и код мушкараца, може изазвати спазам крвних судова и разбуктати бактерије које иначе тамо живе, што доводи до печења при мокрењу.“
Типични симптоми и разлика између обичне и озбиљне инфекције
"Сама инфекција бешике, односно спољних канала, обично не изазива температуру. Код запаљења простате или бубрега долази до наглих скокова температуре – то је јасан знак. Класични симптоми су печење при мокрењу. Тада се узима урин за уринокултуру и примењују благи антибиотици. Антибиотике треба користити са опрезом, јер дуготрајна терапија ремети флору која штити бешику, смањује одбрамбени механизам и доводи до резистентних сојева бактерија.“
" Свако пецкање при мокрењу прво захтева преглед да се искључе евентуалне аномалије. Почетна терапија укључује Увин чај, епидемиолошки приступ и велике количине течности.“
Интимна хигијена
Др Милошевић наглашава да је интимна хигијена посебно важна код жена:
"Мокраћни канал је широк око центиметар и дуг четири до пет центиметара, што олакшава улазак инфекција. Испирање је важно, али опрез – купке са много хемијских средстава могу изазвати иритације. Данас постоје гелови на биљној, благо антисептичној бази, који су безбедни и ефикасни. Код жена у менопаузи долази до атрофије слузокоже тих делова, која је важна као заштитни фактор. Слузокожа стањива и канали се шире. Постоје благе хормонске креме које у себи садрже тестостерон и естроген. Оне имају двоструко дејство, тако да жена може потпуно да се врати свом сексуалном животу.“
Унос течности
"Ко није срчани болесник, треба да уноси најмање 3 литра течности дневно. Један од фактора одбране организма је да се бешика потпуно испразни.“
Доњи веш
"Треба га редовно мењати, држати чистим, а када је топлије време, препоручује се ношење дебљег веша."