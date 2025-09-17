Мења кичму, али и јутро! ОВО ЈЕ НАЈЗДРАВИЈА ПОЗА ЗА СПАВАЊЕ Враћа енергију, подмлађује, „пегла“ боре
Спаваш погрешно и зато се будиш уморан? Ова поза мења све – и лице и кичму и јутро.
Спаваш како стигнеш – на боку, стомаку, згужван као фетус? Можда је време да обратиш пажњу на то како твоје тело проводи трећину живота. Јер поза у којој спаваш не утиче само на то да ли ћеш се пробудити укочен, већ и на то како ти лице стари, како ти кичма дише и да ли ћеш се ујутру осећати као човек или као прегажени тротинет.
Зашто је спавање на леђима најздравије
Стручњаци за сан се слажу: спавање на леђима је ортопедски најисправнији положај. Тело је у неутралној позицији, кичма се не криви, врат се одмара, а лице не трпи притисак јастука. То значи мање бора, мање натечености и више шансе да се пробудиш без болова у врату, раменима и доњем делу леђа.
Подмлађивање без скупих крема
Када спаваш на леђима, лице је слободно – нема трења, нема гужвања коже. Ако користиш јастук од меморијске пене и спаваш с главом благо уздигнутом, смањујеш шансе за подочњаке и јутарњу натеченост. Кожа се регенерише док ти сањаш, а ефекат је сличан као да си прескочила две ноћи плакања и једну лошу одлуку.
Заборави на болове – тело ти шаље поруку
Ако се будиш са болом у доњем делу леђа, можда није проблем у душеку, већ у пози. Спавање на стомаку, иако некима делује удобно, заправо ствара притисак на зглобове и мишиће, поготово врат. Лежање на леђима елиминише тај притисак и омогућава телу да се опорави током ноћи.
Како да пређеш на здравију позу
Ако ти спавање на леђима делује неприродно, пробај да се навикнеш постепено. Стави јастук испод колена да растеретиш доњи део леђа. Користи тањи јастук за главу да ти врат остане у равни. И да – немој се нервирати ако се током ноћи окренеш. Важно је да тело зна да има опцију да се одмори како треба.
Не мораш да мењаш цео живот – само начин на који спаваш. Поза на леђима је мала промена са великим ефектом: мање бола, више енергије, лице које не вришти „не спавам довољно“. Пробај недељу дана и види разлику. Твоје тело ће ти бити захвално, пише Крстарица.