overcast clouds
21°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈЕДНА НАМИРНИЦА ПРЕД СПАВАЊЕ ДОНОСИ ДУБОК И МИРАН САН! Делује брже од таблете, а ноћ ће проћи без буђења

03.09.2025. 20:16 20:23
Пише:
Дневник
Извор:
Pink/Дневник
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Док многи посежу за суплементима и лековима, стручњаци истичу да природа крије савршен одговор за миран и дубок сан.

Стручњаци препоручују да једете црвено или црно грожђе сат времена пре спавања и осећаћете разлику већ прве ноћи.

Све више људи данас пати од несанице, а лекари упозоравају да модерна рутина, стрес и светло екрана чине да се мозак никако не искључи ноћу. Стручњаци препоручују да једете црвено или црно грожђе сат времена пре спавања и осећаћете разлику већ прве ноћи.

Како грожђе мења ноћ:

Природни мелатонин - без таблета! Заборавите скупе суплементе, једна шака грожђа и ваш мозак зна да је време за сан.

Чува ритам сна - ваша унутрашња "сатница" биће синхронизована, па заборавите на ноћно преврћање по кревету.

Ублажава стрес - антиоксиданси смирују нервни систем и помажу телу да се опусти.

Бржи опоравак - квалитетан сан јача имунитет и помаже телу да се регенерише.

Природно и безбедно - укусно, слатко и далеко од хемије и таблета за спавање.

Истраживање објављено у "Фоод Цхемистрy" потврђује да грожђе, посебно сорте попут Мерлота и Малбека, садржи мелатонин у концентрацијама од 8,9 до 158,9 нг/г (нанограма) у кожи бобица.

Иако звучи мало, мелатонин је хормон активан у веома малим количинама, па чак и овакве количине могу имати ефекат на сан, наводи се у истраживању.

сан спавање грожђе
Извор:
Pink/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај