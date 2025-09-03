ЈЕДНА НАМИРНИЦА ПРЕД СПАВАЊЕ ДОНОСИ ДУБОК И МИРАН САН! Делује брже од таблете, а ноћ ће проћи без буђења
Док многи посежу за суплементима и лековима, стручњаци истичу да природа крије савршен одговор за миран и дубок сан.
Стручњаци препоручују да једете црвено или црно грожђе сат времена пре спавања и осећаћете разлику већ прве ноћи.
Све више људи данас пати од несанице, а лекари упозоравају да модерна рутина, стрес и светло екрана чине да се мозак никако не искључи ноћу. Стручњаци препоручују да једете црвено или црно грожђе сат времена пре спавања и осећаћете разлику већ прве ноћи.
Како грожђе мења ноћ:
Природни мелатонин - без таблета! Заборавите скупе суплементе, једна шака грожђа и ваш мозак зна да је време за сан.
Чува ритам сна - ваша унутрашња "сатница" биће синхронизована, па заборавите на ноћно преврћање по кревету.
Ублажава стрес - антиоксиданси смирују нервни систем и помажу телу да се опусти.
Бржи опоравак - квалитетан сан јача имунитет и помаже телу да се регенерише.
Природно и безбедно - укусно, слатко и далеко од хемије и таблета за спавање.
Истраживање објављено у "Фоод Цхемистрy" потврђује да грожђе, посебно сорте попут Мерлота и Малбека, садржи мелатонин у концентрацијама од 8,9 до 158,9 нг/г (нанограма) у кожи бобица.
Иако звучи мало, мелатонин је хормон активан у веома малим количинама, па чак и овакве количине могу имати ефекат на сан, наводи се у истраживању.