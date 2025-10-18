light rain
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Заборавите старе табеле ИДЕАЛНА ТЕЖИНА СЕ МЕЊА Сазнајте колика је ваша сада!

18.10.2025. 20:31 20:39
Пише:
Дневник
Извор:
Пинк. рс
кг
Фото: freepik ilustarcija

Коначно сазнајте који је ваш идеалан број килограма и зашто он није исти у тридесетим и педесетим

Ако сте високи 170 цм, вероватно сте се безброј пута питали која је тежина заиста идеална за вас и зашто се чини да се та идеална бројка стално мења. Заборавите на строге, застареле бројеве.

Истина је да ваша идеална тежина није фиксна, већ се мења са годинама – али не због дебљања, већ због успоравања метаболизма и промене мишићне масе.

Откривамо прецизну табелу распона килограма, разложену по годинама, која вам коначно даје јасну слику и јасне смернице како да не само изгледате, већ и да се осећате најбоље у својој кожи.

Идеална тежина по годинама

20–29 година: 57–64 кг – активна, енергична, балансирана фигура

30–39 година: 58–66 кг – задржавање виталности и здравља

40–49 година: 59–67 кг – оптимална тежина за енергију и метаболизам

50–59 година: 60–68 кг – подршка здрављу и снази тела

60+ година: 60–70 кг – очување мишићне масе и виталности

Зашто се тежина мења са годинама

Како старимо, метаболизам се успорава и мишићна маса природно опада. Због тога је важно пратити идеалну тежину која није само број на ваги, већ показатељ здравља, енергије и самопоуздања.

Практични савети

Пратите индекс телесне масе (БМИ) и комбинујте са визуелним осећајем тела.

Одржавајте активност и балансирану исхрану да бисте остали у оптималном распону.

Фокусирајте се на мишићну масу – једна иста тежина може изгледати различито у зависности од пропорција тела.

Ова табела пружа јасан водич за све жене висине 170 цм. Заборавите на бројеве – права истина о вашем телу је ослобађајућа.

Пратите ове смернице и прилагодите их свом животном стилу како бисте се осећале најбоље у својој кожи.

Извор:
Пинк. рс
Пише:
Дневник
