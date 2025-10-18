ОТКУД КРОКОДИЛ У КАНАЛУ У ЕНГЛЕСКОЈ? Полиција Дербишира разрешила случај, ЕВО о чему се ради
18.10.2025. 14:50 14:54
ДЕРБИШИР: Полиција у Дербиширу разоткрила је случај крокодила који је пронађен у каналу у Вилингтону и открила да је животиња била препарирана и напуњена сеном, а да је случајно завршила у каналу током пецања.
Пронађени крокодил прво је изазвао забринутост међу локалним становништвом, па је полиција апеловала на грађане да не прилазе животињи и да доставе информације о њеном пореклу, пише Скај њуз.
Полиција је истакла да је случај "више забавна анегдота него реална опасност" и да је мистерија брзо решена захваљујући информацији коју је доставио један од грађана.