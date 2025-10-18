ЗАУСТАВЉЕН ЈЕ НА ПАСОШКОЈ КОНТРОЛИ НА АЕРОДРОМУ Због онога шта је доживео горе мреже ОВО НИЈЕ СМЕО ДА ИМА
Младић из Србије доживео је непријатно изненађење на аеродрому "Никола Тесла" пред пут, а приликом аутоматског очитавања пасоша.
Иако се чинило да ће, као и раније, проћи без проблема, овог пута нешто је "запело".
Своје искуство поделио је на друштвеним мрежама, желећи да провери да ли су и други путници имали сличан проблем.
- Поздрав свима! Је л' имао неко проблем са аутоматским читањем пасоша или лица на аеродрому? Пасош ми је очитао ок, али лице није хтео. Истина, имам дужу браду, на пасошу сам "голаћ", али пре 2 месеца сам прошао без проблема. Је л дошло до неких промена у међувремену? - питао је зачуђено младић.
Испод објаве јавило се неколико корисника који су му сугерисали да је до проблема у очитавању вероватно дошло због браде или наочара, ако их је носио.
"То је због браде или ако носиш наочаре а у пасошу не", "Или брада или наочаре. Додуше, мене је једном вратио јер нисам стајала под добрим углом", "Мене није хтео због наочара да пусти", писали су корисници.
Приликом фотографисања лица ово не смете носити
Да је приликом овакве врсте очитавања пасоша неопходно скинути наочаре, шешир или друге реквизите потврђују и упутства објављена на званичном сајту аеродрома.
- Приликом фотографисања лица потребно је скинути све додатне ствари, осим наочара за вид које није потребно скинути - напомињу.
У случају да техничког проблема, на пример систем не може да очита пасош, путник се усмерава на традиционални начин граничних провера од стране полицијског службеника, закључују.
Детаљно упутство за коришћење аутоматских читача пасоша на аеродрому "Никола Тесла" погледајте на овом линку.
Аутоматско очитавање пасоша
Како наводе на званичном сајту аеродрома, систем аутоматског очитавања пасоша знатно побољшава ефикасност и безбедност граничних прелаза, као и комфор путника и путничко искуство. Кључне предности овог система су: бржи пролазак путника, чиме се смањују редови и чекања, тачнија идентификација путника.
Услугу аутоматског очитавања пасоша у почетку могу користити држављани Републике Србије старији од 18 година, који поседују важећи пасош Републике Србије, док ће постепено бити омогућено коришћење овог система и за путнике из других земаља.
Коришћење система је веома једноставно, а просечно време проласка траје мање од 12 секунди.
