„ЈАКО МИ ЈЕ ИНТЕРЕСАНТАН“ Наташа Беквалац жели нашег познатог глумца за зета
По њеном мишљењу, он је права прилика за Хану.
Певачица Наташа Беквалац открила је ког познатог мушкарца би прихватила за зета.
Наиме, атрактивна плавуша недавно је у емисији "Амиџи шоу" говорила о наследници Хани и њеном животу, а том приликом је признала да би познати глумац био права прилика за њену ћерку.
- Ја сам уметничка душа и тако некако нагињем, је л'? Не бих волела да је неко из моје бранше, али можда неки глумац. Павле Менсур, рецимо - признала је Наташа Беквалац.
- Често се његово име спомиње код тих млађих генерација и разних жена. Допада ти се он је л'? - констатовао је Амиџић.
- Јако ми је интересантан - открила је певачица.
- Је л' Хани он океј? - упитао је потом Огњен Амиџић.
- Не знам ни да ли га зна - истакла је Наташа Беквалац.
Ево шта студира Хана Икодиновић
Хана Икодиновић недавно се преселила у Мадрид где тренутно студира психологију, али планира да се ускоро пребаци на маркетинг.
Наташа је, наиме, у емисији "Амиџи шоу" говорила о одлуци њене ћерке Хане Икодиновић да настави живот у Шпанији и тамо упише факултет.