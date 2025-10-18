overcast clouds
„ЈАКО МИ ЈЕ ИНТЕРЕСАНТАН“ Наташа Беквалац жели нашег познатог глумца за зета

18.10.2025. 09:55 10:01
Пише:
Дневник
Извор:
24 седам, Ања Николић
Фото: youtube prinstcrin/ Blic TV

По њеном мишљењу, он је права прилика за Хану.

Певачица Наташа Беквалац открила је ког познатог мушкарца би прихватила за зета.

Наиме, атрактивна плавуша недавно је у емисији "Амиџи шоу" говорила о наследници Хани и њеном животу, а том приликом је признала да би познати глумац био права прилика за њену ћерку.

- Ја сам уметничка душа и тако некако нагињем, је л'? Не бих волела да је неко из моје бранше, али можда неки глумац. Павле Менсур, рецимо - признала је Наташа Беквалац.

- Често се његово име спомиње код тих млађих генерација и разних жена. Допада ти се он је л'? - констатовао је Амиџић.

- Јако ми је интересантан - открила је певачица.

- Је л' Хани он океј? - упитао је потом Огњен Амиџић.

- Не знам ни да ли га зна - истакла је Наташа Беквалац.

Ево шта студира Хана Икодиновић

Хана Икодиновић недавно се преселила у Мадрид где тренутно студира психологију, али планира да се ускоро пребаци на маркетинг.

Наташа је, наиме, у емисији "Амиџи шоу" говорила о одлуци њене ћерке Хане Икодиновић да настави живот у Шпанији и тамо упише факултет.

 

24 седам, Ања Николић

