overcast clouds
11°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„Све је деловало као типична свирка, док није…“ СРПСКА ПЕВАЧИЦА ПЕВАЛА НА ПРОСЛАВИ РАЗВОДА: Једно другом наручивали песме, давали по 500 евра, а онда су се ЗАГРЛИЛИ и ПЕВАЛИ ЗАЈЕДНО

17.10.2025. 23:37 23:45
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
певачица
Фото: Youtube Printscreen/Zvezde Granda

Певачица Јована Бајс, позната по учешћу у музичком такмичењу "Звезде Гранда", открила је једно од најнеобичнијих искустава у својој каријери - наступила је на прослави развода!

Како каже, ништа у почетку није наговештавало да вече неће бити уобичајено славље. Све је деловало као типична свирка, све док није уследио неочекивани тренутак.

Била је то обично-необична ноћ. Тек на пола свирке сам сазнала да су се човек и жена развели. Дошли су заједно са друштвом, расположени и насмејани, и ништа није указивало на то да је у питању прослава развода- испричала је Јована Бајс за Гранд.

У једном тренутку, пришла јој је девојка и наручила песму – дала јој је чак 500 евра и уз осмех рекла да је отпева њеном бившем мужу.
 

Мислила сам да се шали - признала је певачица кроз смех.
 

Међутим, ситуација је постала још занимљивија. Када је Јована отпевала песму, бивши супруг ју је такође почастио са 500 евра, а затим се загрлио са својом бившом женом. Заједно су певали и славили, док је цела кафана аплаудирала.
 

Све време су били насмејани и весели. Рекли су ми да су обоје срећни, да су слободни и да, иако нису успели као брачни пар, верују да ће као пријатељи остати блиски - открила је певачица.
 

Атмосфера је, како каже, била потпуно позитивна и опуштена, а гости су славили као да је у питању свадба – само без младенаца.

Заиста је било посебно искуство. Нисам могла да верујем колико су све прихватили са осмехом. 

На крају сам певала као да је највеће славље у питању - додала је Јована.

Овај догађај заувек ће памтити као један од најлепших и најчуднијих тренутака своје каријере.
 

Колико год да је било необично, сви смо завршили свирку са осмехом. Схватиш да, иако се брак завршио, живот иде даље и то у лепшем, пријатељском тону. Такве приче су данас права реткост, закључила је некадашња звезда "Гранда", пише Телеграф.
 

развод певачица звезде гранда прослава
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) У њима је нашла утеху НИКОЛ КИДМАН СЕ ПОЈАВИЛА ПРВИ ПУТ У ЈАВНОСТИ ПОСЛЕ РАЗВОДА Пленила је савршеним стилом
никол

(ФОТО) У њима је нашла утеху НИКОЛ КИДМАН СЕ ПОЈАВИЛА ПРВИ ПУТ У ЈАВНОСТИ ПОСЛЕ РАЗВОДА Пленила је савршеним стилом

07.10.2025. 19:22 19:40
Волим
0
Коментар
0
Сачувај