„Све је деловало као типична свирка, док није…“ СРПСКА ПЕВАЧИЦА ПЕВАЛА НА ПРОСЛАВИ РАЗВОДА: Једно другом наручивали песме, давали по 500 евра, а онда су се ЗАГРЛИЛИ и ПЕВАЛИ ЗАЈЕДНО
Певачица Јована Бајс, позната по учешћу у музичком такмичењу "Звезде Гранда", открила је једно од најнеобичнијих искустава у својој каријери - наступила је на прослави развода!
Како каже, ништа у почетку није наговештавало да вече неће бити уобичајено славље. Све је деловало као типична свирка, све док није уследио неочекивани тренутак.
Била је то обично-необична ноћ. Тек на пола свирке сам сазнала да су се човек и жена развели. Дошли су заједно са друштвом, расположени и насмејани, и ништа није указивало на то да је у питању прослава развода- испричала је Јована Бајс за Гранд.
У једном тренутку, пришла јој је девојка и наручила песму – дала јој је чак 500 евра и уз осмех рекла да је отпева њеном бившем мужу.
Мислила сам да се шали - признала је певачица кроз смех.
Међутим, ситуација је постала још занимљивија. Када је Јована отпевала песму, бивши супруг ју је такође почастио са 500 евра, а затим се загрлио са својом бившом женом. Заједно су певали и славили, док је цела кафана аплаудирала.
Све време су били насмејани и весели. Рекли су ми да су обоје срећни, да су слободни и да, иако нису успели као брачни пар, верују да ће као пријатељи остати блиски - открила је певачица.
Атмосфера је, како каже, била потпуно позитивна и опуштена, а гости су славили као да је у питању свадба – само без младенаца.
Заиста је било посебно искуство. Нисам могла да верујем колико су све прихватили са осмехом.
На крају сам певала као да је највеће славље у питању - додала је Јована.
Овај догађај заувек ће памтити као један од најлепших и најчуднијих тренутака своје каријере.
Колико год да је било необично, сви смо завршили свирку са осмехом. Схватиш да, иако се брак завршио, живот иде даље и то у лепшем, пријатељском тону. Такве приче су данас права реткост, закључила је некадашња звезда "Гранда", пише Телеграф.