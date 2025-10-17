overcast clouds
МИРКА ВАСИЉЕВИЋ У ЦРНОМ НА УЛИЦАМА БЕОГРАДА! На њој скупоцени накит, ПРАТИОЦИ у чуду шта се заправо дешава (ФОТО)

17.10.2025. 20:50
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: youtube prinstcrin/Blic TV

Глумица Мирка Васиљевић годинама је одбијала да отвори профиле на друштвеним мрежама, а када је то ипак учинила, за кратко време је скупила велики број пратилаца.

Од октобра 2024. године, када је направила налог на Инстаграму, скупила је преко 145.000 пратилаца.

Њене објаве броје на хиљаде лајкова и прегршт коментара, а Мирка Васиљевић је сада поделила нови сет фотографија.

Присетила се кампање коју је недавно радила у Београду, где је позирала у црној комбинацији.

Кратка сукња истакла је њене дуге ноге, а преко голих рамена огрнула је црни џемпер.

Стајлинг је употпунила дискретним, али скупоценим златним накитом, па на њеним рукама видимо вредне наруквице и прстење.

Иначе, Мирка Васиљевић је отворила профил и на ТикТоку, где често дели занимљиве и здраве рецепте за оне који воде рачуна о исхрани и желе да смање вишак килограма, пише Телеграф

 

Магазин Гламур
