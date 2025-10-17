ДА ЛИ СТЕ КАНДИДАТ ЗА МИЛИЈАРДЕРА? Време када устајете открива све АЛИ СТУЧЊАЦИ УПОЗОРАВАЈУ НА ЈЕДНУ ЗАМКУ
Да ли је буђење у 4 ујутру ново 6 ујутру? Недавно је за потреба чланка у "Волстрит џорналу" један новинар је интервјуисао неколико милијардера и открио да сви они изгледа сматрају да је 4 ујутру њихово 'најпродуктивније доба дана.
Међутим, Мајкл Џеј. Брус (Michael Ј. Бреус), клинички психолог, за psychologytoday.com пише да то може да уради само око 15 процената популације, па даје савете како да тестирате да ли и ви можете да усвојите навику која ће вас учинити богатим.
Према речима репортера "Волстрит џорнала", разлог зашто је буђење у 4 ујутру тако добро за продуктивност испитаника био је трострук:
Тада постоје минималне сметње (деца, породица, запослени или шефови).
Готово нико вам не шаље имејлове или поруке.
Мање је тога за гледање на друштвеним мрежама.
Група људи о којој је реч није била изненађење - у њој су Тим Кук, извршни директор компаније "Епл", Ричард Бренсон, извршни директор компаније "Вирџин Атлантик", Мишел Гас, бивша председница компаније "Старбакс". Али оно што је најзанимљивије јесте да је већина испитаних људи ово доба јутра видела као "лично“ време за своју продуктивност.
Време су користили да позитивно организују свој дан, да вежбају, читају, медитирају или да се моле. Поред тога, испитаници кажу да сада иду на спавање много раније.
А да ли ви треба да устајете у 4 ујутру?
Иако је супер што поменуте задатке обављају пре зоре, постављају се следећа питања: зашто баш у то време, како им то полази за руком и да ли је то нешто што би требало да покушате и ви...
Одговор на прво питање гласи да је то зато што знају свој хронотип. Ако су природни "ранораниоци“, то може бити лако, али 4.00 ујутру делује помало екстремно, пише Мајкл.
Наравно, постоје људи који се природно буде рано, можда у периоду од 5 до 5.30. Мајкл те људе зове "лавови“ или екстремно ране птице. Али само око 15 процената популације може успешно да уради нешто слично (и то не у 4.00 ујутру).
То је генетски проблем - ваш хронотип је аспект ваше генетике, а не ваш будилник. Јутарње рутине јесу одличне, али Мајкл каже да их не би баш препоручио у 4.00 ујутру, али ако идете у кревет према свом хронотипу, знаћете да ли је ово распоред за вас или не.
А ево и наговештаја: за 85% људи ово није добра идеја.
Да ли вас ваш хронотип кандидује за ранораниоца?
Ово су неки "трикови" које Мајкл обрадио, а који могу бити корисни за свакога ко помисли да дан треба да започне у 4.00 ујутру:
Иако је велики љубитељ медитације, многи његови пацијенти кажу да ако медитирају тако рано, на крају поново заспу. Он препоручује медитацију пре вечерњег ритуала пред спавање.
Рани тренинг је одлична идеја, али треба да себи дате најмање 15 минута загревања и истезања. Тренинзи рано ујутру су време када се многи људи лако повређују јер тело још увек укочено од 6-8 сати неактивности.
Вежбе дисања су увек добра идеја.
Ако спавате у опреми за вежбање, то ће вероватно утицати на ваше спавање, а ако не можете да одвојите два минута да обучете опрему ујутру, то није право време за вежбање.
Пронађите разлог да устанете - чини се да се то подразумева.
Промените место где држите будилник - то је добра идеја за свакога, али ако вам је потребан аларм да се пробудите, то је сигуран знак да устајете у погрешно време за ваш хронотип.
Замислите шта можете да урадите са тим додатним сатом.
Не прескачите доручак. То је тешко. Неке ноћне птице не могу ни да помисле на храну у то време. Такође, ако радите повремени пост, ово никада неће успети.
Поставите три циља за тај дан....
Мајкл мисли да су ови чланци толико популарни јер наводе човека на размишљање: "Ако сви ови успешни људи раде ово, а ја желим да будем успешан, онда би требало да урадим ово!“
Како да се ипак "будите за паре"?
Нажалост, то једноставно није случај за већину људи. Али ако ћете покушати да урадите ово, Мајкл то препоручује само лавовима, и даје неколико идеја:
Идите на време у кревет како бисте себи омогућили најмање 6 сати непрекидног сна. Дакле, ако сте будни у 4 ујутру, требало би да угасите светла до 21.30 (то вам даје 30 минута да заспите).
Будите доследни. Немојте бирати само неколико јутара - ако то урадите, то ће вам заиста пореметити биолошки сат.
Носите наочаре које блокирају плаво светло ноћу 60 минута пре спавања; то ће вам помоћи да лакше заспите уз мање излагања плавој светлости.
Размислите о буђењу у 5.00 ујутру, а не у 4.00 - то је екстремно за било који хронотип и вероватно неће бити заиста продуктиван сат за већину људи. Како год, ово су ствари које треба да урадите пре јутарње кафе.