ПОЗНАТО КО ЋЕ БИТИ МЕЛИНИНА КУМА Реч је о МИЛИЈАРДЕРКИ и сви је добро знате!
Мелина Џиновић је након скандалозног развода од Хариса одлучила да започне нови живот на Азурној обали. Како је познато, она је већ неко време у вези са угледним бизнисменом, а сада ју је он изненада и верио.
Према изворима из домаћих медија, на једној вечери где су били заједно одлучио је да је вери, иако креаторка то није очекивала. Занимљиво је да је још увек непознат идентитет њеног вереника, а дуго се спекулисало је да је реч о странцу.
Међутим, сада је осванула информација да ће јој кума бити Тамара Еклстон.
"Мелинин партнер је на неколико сати закупио један од најпознатијих луксузних ресторана у Монте Карлу, који је један од њених најомиљенијих. На вечери је било присутно око 50 званица из целог света, међу којима су били и њена ћерка Ђина, мајка, као и њена кума, милијардерка Тамара Еклстон. Она о веридби није знала ништа, јер се о томе раније уопште није причало, а изненађење се припремало још од лета. Мелина је мислила да ће то бити само још један обичан одлазак на вечеру, али кад је видела све своје драге људе, само што се није онесвестила од узбуђења. Бивша Харисова жена се добро овајдила од свог партнера, па је тако од њега те вечери, поред скупоценог прстена, на поклон добила и стан на своје име у Монте Карлу у којем су до тада заједно живели, као и ултраретку ташницу „ерме кели“ од коже алигатора, о којој је сањала годинама, а чија је цена 80.000 евра", каже извор за домаће медије. Иначе, Тамара је ћерка Славице Еклстон која је Мелини била кума на првом венчању са Харисом Џиновићем. Ко је Тамара Еклстон? Тамара Еклстон је ћерка некадашњег власника Формуле 1 Бернија Еклстона и Славице Еклстон, пореклом Српкиње. Њих двоје су у браку били неколико деценија, током којег су добили две ћерке, Тамару и Петру, а њихов развод сматра се једним од најскупљих. Наиме, Славица је профитирала чак 1.2 милијарде долара.Како су пренели медији, развод између Славице и њеног 30цм нижег супруга трајао је свега 58 секунди. Наследница Тамара већ годинама је у складном браку са Џејем Рутландом са којим је пре неколико година добила другу ћерку. Међутим, њено име се у последње време највише провлачило због мете напада пљачкаша српског порекла. Реч је о организованој групи која је пљачкала куће по Европи, а на мети се нашао и Тамарин дом.