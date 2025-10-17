overcast clouds
16°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЗНАТО КО ЋЕ БИТИ МЕЛИНИНА КУМА Реч је о МИЛИЈАРДЕРКИ и сви је добро знате!

17.10.2025. 16:32 16:40
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо.рс
Коментари (0)
мелина
Фото: youtube printscreen/K1 televizija

Мелина Џиновић је након скандалозног развода од Хариса одлучила да започне нови живот на Азурној обали. Како је познато, она је већ неко време у вези са угледним бизнисменом, а сада ју је он изненада и верио.

Према изворима из домаћих медија, на једној вечери где су били заједно одлучио је да је вери, иако креаторка то није очекивала. Занимљиво је да је још увек непознат идентитет њеног вереника, а дуго се спекулисало је да је реч о странцу.

Међутим, сада је осванула информација да ће јој кума бити Тамара Еклстон.

"Мелинин партнер је на неколико сати закупио један од најпознатијих луксузних ресторана у Монте Карлу, који је један од њених најомиљенијих. На вечери је било присутно око 50 званица из целог света, међу којима су били и њена ћерка Ђина, мајка, као и њена кума, милијардерка Тамара Еклстон. Она о веридби није знала ништа, јер се о томе раније уопште није причало, а изненађење се припремало још од лета. Мелина је мислила да ће то бити само још један обичан одлазак на вечеру, али кад је видела све своје драге људе, само што се није онесвестила од узбуђења. Бивша Харисова жена се добро овајдила од свог партнера, па је тако од њега те вечери, поред скупоценог прстена, на поклон добила и стан на своје име у Монте Карлу у којем су до тада заједно живели, као и ултраретку ташницу „ерме кели“ од коже алигатора, о којој је сањала годинама, а чија је цена 80.000 евра", каже извор за домаће медије. Иначе, Тамара је ћерка Славице Еклстон која је Мелини била кума на првом венчању са Харисом Џиновићем. Ко је Тамара Еклстон? Тамара Еклстон је ћерка некадашњег власника Формуле 1 Бернија Еклстона и Славице Еклстон, пореклом Српкиње. Њих двоје су у браку били неколико деценија, током којег су добили две ћерке, Тамару и Петру, а њихов развод сматра се једним од најскупљих. Наиме, Славица је профитирала чак 1.2 милијарде долара.Како су пренели медији, развод између Славице и њеног 30цм нижег супруга трајао је свега 58 секунди. Наследница Тамара већ годинама је у складном браку са Џејем Рутландом са којим је пре неколико година добила другу ћерку. Међутим, њено име се у последње време највише провлачило због мете напада пљачкаша српског порекла. Реч је о организованој групи која је пљачкала куће по Европи, а на мети се нашао и Тамарин дом.

Мондо.рс

венчање кума на венчању тамара еклстон
Извор:
Мондо.рс
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БОГАТИ ЕНГЛЕЗ И МЕЛИНА СПРЕМАЈУ СВАДБУ ВРЕДНУ МИЛИОНЕ! Луксузно венчање у Монаку — на броду који ће пловити током целог славља!
2

БОГАТИ ЕНГЛЕЗ И МЕЛИНА СПРЕМАЈУ СВАДБУ ВРЕДНУ МИЛИОНЕ! Луксузно венчање у Монаку — на броду који ће пловити током целог славља!

15.10.2025. 14:02 14:05
Волим
0
Коментар
0
Сачувај