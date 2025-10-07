(ФОТО) У њима је нашла утеху НИКОЛ КИДМАН СЕ ПОЈАВИЛА ПРВИ ПУТ У ЈАВНОСТИ ПОСЛЕ РАЗВОДА Пленила је савршеним стилом
Глумица Никол Кидман у понедељак увече добила је снажну подршку своје деце, док је други пут јавно наступила откако је потврдила развод од супруга, музичара Кита Урбана након 19 година брака.
Кидман је присуствовала Шанеловој модној ревији током Недеље моде у Паризу у друштву ћерки Сандеј Роуз (17) и Фејт Маргарет (14), пише Daily Mail.
Кидман је изгледала беспрекорно елегантно у једноставној белој кошуљи и панталонама.
Сандеј је носила панталоне уз црвену плетену мајицу, док је Фејт обукла трапер-јакну преко црне хаљине.
Породици се придружила и новинарка Лусија Хавли, ћерка Кидманине сестре Антоније.
Сандеј је током Недеље моде у Паризу прошетала модном пистом на Диоровој ревији, а свој наступ поделила је на друштвеним мрежама уз опис:
"Ј‘адоре Диор."
Иначе, Кидман и Урбан су се први пут срели на балу "G‘Day ЛА" у јануару 2005.
Но, требало је четири месеца да музичар скупи храброст и позове глумицу.
До маја 2006. пар се верио, а венчање је уследило месец дана након тога.
Прва од већих назнака да у браку славног пара не цветају руже била је у јулу 2025. када је Урбан доспео на насловне стране јер је нагло прекинуо интервју након што су га питали о Кидманиним врућим филмским сценама.
Наводно је Урбан покренуо процес развода, док је Кидман покушавала да спаси брак.
Више извора рекло је да се Урбан иселио из породичне куће у Нешвилу и да је купио другу кућу у истом граду.
"Кидман држи породицу на окупу током овог тешког периода откако је Кит отишао", рекао је извор мислећи на Урбанову актуалну турнеју.
Занимљиво је да Кидман није виђена ни на једном концерту с Урбанове турнеје "High and Alive World Tour" откако је започела у мају.
Наводно већ данима круже гласине по Нешвилу да је Урбан "с другом женом" након покренутог развода од глумице, а једно време се шушкало да је то 25-годишња гитаристкиња Меги Бау.
Међутим, није јасно да ли је Урбан пре или након раскида с Кидман у јуну кренуо у нову љубавну авантуру.
Извор је рекао да људи у Нешвили, где бивши супружници живе, оговарају пар и претпостављају неверу с Урбанове стране, иако разлог њиховог разлаза још није откривен.