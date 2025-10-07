Чува свој мир и мистерију ван сезоне!
ХИЉАДЕ ТУРИСТА ДОЛАЗИ ЛЕТИ, А САМО ЈЕДАН ЧОВЕК ЖИВИ ОВДЕ! Ово острво је прави драгуљ и крије тајну коју нико не очекује
Иако га сваког лета посећују хиљаде туриста, Комино на Малти је у вансезони готово пуст.
Тада на њему остаје само господин Салву, који годинама чува мир и ритам острвског живота. Медитеранска острвска земља позната по историјским тврђавама, многим сунчаним данима и азурно плавом мору крије необичан драгуљ у свом архипелагу. Између главних острва Малте и Гоза налази се Комино, мало острво које на само 3,5 квадратних километара спаја драматичне литице, медитеранске мирисе и море боје карипског раја. Плава лагуна, његова најпознатија знаменитост, привлачи хиљаде туриста сваке године, али ван летњих гужви, Комино живи потпуно другачијим, готово надреалним ритмом.
Једини становник
Иако лети дневно прима више посетилаца него што многи хрватски градови имају становника, Комино је данас дом само једној особи. Његово име је Салву Вела, човек који деценијама живи на овом изолованом комаду земље, готово потпуно одсечен од остатка света. У прошлости, Комино је имао неколико сталних становника, али неки су преминули, а други су се временом преселили на оближњи Гозо. Салву је тако остао као последњи стални становник острва, чувар његовог јединственог начина живота и сведок спорог нестанка мале заједнице.
Салву, сада у седамдесетим годинама, никада није далеко одлутао. Према малтешком порталу ималтабоаттрипс, најдуже што је био одсутан са острва било је само три ноћи. Он је самоуки занатлија који гради и измишља све, од приколица за чамце до дронова које сам склапа. Његов живот није обележен хаотичним темпом, већ тихим, доследним ритмом који прати промену годишњих доба и таласе који запљускују обалу.
Острво – туристичка атракција
Од јуна до септембра, Комино постаје једно од најпосећенијих места на Малти. Чамци стално пристају у Плавој лагуни, из које туристи излазе очарани призором готово нестварно чисте воде и белог песка. Плаже су препуне, лагуна је пуна чамаца, а мирис креме за сунчање меша се са аромом тимијана који расте свуда на острву. За Салву је ово време када његов дом постаје центар пажње, иако се често повлачи у своју једноставну камену кућу, далеко од вреве и гужве. Туристи долазе и одлазе на једнодневне излете, често не схватајући да неко заправо овде живи током целе године.
Само неколико радозналих људи застане и запита се какав је живот на месту које зими потпуно утихне.
Када туристички бродови престану да долазе, Комино се враћа себи. Зими је острво готово потпуно пусто. Море може бити узбуркано, а ветрови јаки, што понекад значи дане без могућности трајекта са Малте или Гоза. Тада острво показује своју другу страну – тиху, меланхоличну и сирову. Салву проналази мир током ових месеци, заузет својим изумима и одржавањем онога што је преостало. Залихе се планирају унапред, јер нема продавница, а чак и најосновније потрепштине морају се доносити бродом.
Плава лагуна
Плава лагуна је срце и заштитни знак Комина и место које је, са својим нестварним нијансама плаве и тиркизне боје, освојило титулу једног од најлепших залива на Медитерану. Смештена између Комина и малог острвца Коминото, ова природна лагуна изгледа као сцена из тропских крајева, иако је удаљена само неколико минута бродом од главног острва Малте.
Море је овде толико бистро да су чак и најситнији детаљи на дну јасно видљиви, а интензивна боја ствара готово нестваран контраст са сушним, каменитим пејзажом острва. Управо та комбинација драматичних стена, белог песка и тиркизне воде чини Плаву лагуну местом које је готово немогуће заборавити.
Пиратски домаћин
Иако је данас познат по Плавој лагуни и чињеници да има само једног становника, Комино има изненађујуће богату и разноврсну историју. Његово име потиче од дивљег кима (лат. cuminum), који је у прошлости обилно растао широм острва и био важан зачин у локалној кухињи. Током средњег века, острво је имало репутацију опасног места. Наиме, због своје изолације, било је омиљено скровиште за пирате и кријумчаре, а такође и незгодно место за морнаре који су често избегавали искрцавање како не би постали лака мета.
У 17. веку, на највишој тачки острва изграђена је кула Санта Марија, импресивна одбрамбена тврђава која је и данас у одличном стању. Изграђена је 1618. године за време владавине витезова Светог Јована и служила је као осматрачница за праћење морских пролаза између Гоза и Малте. Кроз своју историју била је и војни гарнизон и затвор. У њој су били смештени затвореници који су били приморани да веслају на галијама. Данас је кула рестаурирана и отворена је за посетиоце неколико пута недељно током лета.
Заштићени природни резерват
Занимљиво је и да је Комино у 19. веку коришћен као карантинско острво током епидемије куге. Оболели су овде изоловани како би се спречило ширење болести, што је додатно ојачало његов углед места удаљеног од остатка света. У скорије време, захваљујући својој нетакнутој природи, острво је проглашено заштићеним резерватом природе и подручјем од посебног еколошког значаја, са богатом популацијом птица селица и аутохтоних биљака које се ретко могу видети другде на Малти, пише Путни кофер.
Због свог аутентичног изгледа и нетакнуте природе, Комино је послужио као кулиса за бројне филмске продукције. Међу најпознатијима је холивудска филмска адаптација романа „Гроф Монте Кристо“ (The Count of Monte Cristo) из 2002. године, у којој су упечатљиве сцене снимљене на мору и дуж драматичних приобалних литица острва.
Поред тога, Комино се појављује и у одређеним сценама из филмова о Џејмсу Бонду, захваљујући свом егзотичном изгледу који лако може да „глумира“ удаљене и мистериозне локације. Упркос филмској слави и милионима туриста који га посећују, острво је успело да задржи свој миран, аутентичан дух.
Бизпортал