СЕДАМ КОРАКА ДО САВРШЕНО БИСТРЕ СУПЕ Потребно је само мало стрпљења
Сви знамо да скувамо супу. У лонац ставимо месо, воду, поврће, зачине и пустимо да се кува – то није нека велика наука.
Али добити праву, бистру, златну супу какву бисте послужили без имало срама и у најбољој недељној прилици – е, то је већ друга прича. Бистрина супе није само ствар естетике, него и показатељ пажње, технике и стрпљења у кувању.
Ако вам супа често испадне мутна, никакав проблем – у наставку сазнајте шта тачно требате (и не смете) радити да би ваша домаћа пилећа или говеђа супа била бистрија него икад.
У наставку доносимо проверене кораке и трикове који ће вам помоћи да ваша супа сваки пут буде чиста, бистра и пуна укуса.
7 Корака до Савршено Бистре Супе
Почетак без журбе: хладна вода и месо
За бистру супу, кључно је да месо (и кости, ако их користите) ставите у хладну воду, а не у кључалу. Тако омогућавате протеинима да се полако ослободе, уместо да се "закувају" и створе пену која замути супу. Воду загревајте полако, на средњој температури.
Обавезно уклоните пену
Како супа почне крчкати, на површини ће се појавити сива или бела пена – то су протеини који испаравају из меса. Ту пену треба пажљиво уклонити кашиком или цедиљком, чим се појави. Ако је пустите да се поново умеша у супу, резултат ће бити мутна течност.
Супа не сме да кључа
Након што уклоните пену, смањите ватру. Супа треба лагано “пуцкетати”, а не кључати. Јако врење мути супу, разбија састојке и ствара ситне честице које више не можете уклонити. Стрпљење је овде кључан састојак.
Поврће додајте касније
Ако кувате супу дуже време, поврће (нарочито шаргарепу, лук и целер) додајте тек након што сте уклонили пену и супа се стабилизовала. Поврће које се предуго кува може се распасти и додатно замутити течност.
Не мешајте супу док се кува
Колико год вам било примамљиво “проверити како иде”, избегавајте мешање. Сваки пут кад промешате, подижете честице с дна и мутите супу. Ако сте све урадили како треба, супа ће се сама побринути за свој укус.
Процедите кроз газу или ситно цедило
Кад је супа готова, процедите је кроз густу цедиљку или слој газе. Тиме ћете ухватити све евентуалне честице и добити савршено бистру течност. Ако вам је посебно стало до презентације (нпр. за финију вечеру), овај корак немојте прескочити.
Кларификација (за напредне)
Ако желите ресторански ниво бистрине, можете направити тзв. кларификацију: умешајте лагано тучени беланац у млаку супу, па је поново закувајте. Беланац ће "покупити" мутне материје и подићи их на површину. Затим пажљиво процедите супу.