ЕВО ЗАШТО СТАЛНО ПОНАВЉАМО ИСТЕ ГРЕШКЕ Психијатар открио 3 КЉУЧНЕ ИСТИНЕ: Ма колико се трудили, ОВЕ ствари не можете да промените
Зашто се људи стално враћају истим грешкама? Зашто понављамо обрасце који нас повређују, удаљавају од циљева и држе у месту? Аргентински психијатар и писац др Хорхе Букај издвојио је три кључне истине које, како каже, не можемо променити – ма колико се трудили.
Управо њихово неприхватање води до фрустрације, разочарања и понављања истих грешака током целог живота.
1. Све је онако како јесте
Букај каже: „У овом тренутку, све је онако како јесте.“ Људи често пате јер желе да ствари буду другачије – да се прошлост промени, да будућност буде савршена, да садашњост изгледа као у машти. Али реалност не функционише тако. Она не одговара нашим жељама, већ постоји независно од њих. Прихватање тренутка таквог какав јесте први је корак ка емоционалној зрелости.
2. Добре ствари нису бесплатне
Друга истина је једноставна, али болна: „Добре ствари нису бесплатне.“ У животу, све што вреди има своју цену. Не нужно новчану – некад је то време, труд, стрпљење, одрицање. Многи греше јер верују да им нешто припада само зато што то желе. Али живот је размена. Ако нешто има вредност, мора се платити – макар унутрашњим растом.
3. Не можеш да радиш шта год желиш
Трећа истина је најизазовнија: „Не можеш да радиш шта год желиш.“ Слобода није апсолутна. Не можемо све, али можемо да бирамо шта нећемо. То је наша моћ – да кажемо „не“, да се заштитимо, да не радимо оно што нас уништава. Људи често греше јер верују да је све могуће. Али права снага је у постављању граница.
Понављамо грешке јер не прихватамо ове три истине. Желимо да мењамо оно што не може да се мења. Очекујемо да добијемо без улагања. Верујемо да можемо све – и онда се разочарамо, пише Крстарица.
Букај нас подсећа: зрелост почиње када прихватимо оно што не можемо променити. Тек тада престајемо да се вртимо у круг. И почињемо да живимо стварно.