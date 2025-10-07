ВЕЛИКА ПРОМЕНА У WINDOWS 11! Локални налози одлазе у прошлост, а ново правило ће изнервирати милионе корисника
Само недељу дана је до краја основне подршке за Windows 10, па се пажња преусмерава на Windows 11.
Са објављивањем најновије Дев верзије оперативног система, Мајкрософт уводи измене у ООБЕ (Отпремљено за почетнике).
Out Of Box Experience (Отпремљено за почетнике) је оно што Мајкрософт назива процесом инсталације и подешавања. Са најновијим променама, Мајкрософт затвара рупе које се користе за креирање локалних налога, чиме се корисници приморавају да користе Мајкрософт налог.
Дуго су постојале жалбе на то да Мајкрософт жели да сви користе њихов налог за пријаву на Windows 11 – приватност, безбедност, избор су међу њима. Али Мајкрософт је остао чврст и држао се свог становишта, полако али сигурно затварајући разне начине на које је и даље било могуће креирати локални налог и потпуно избећи Мајкрософт налог.
Неки начини за прескакање креирања или коришћења Мајкрософт налога су остали, али сада Мајкрософт додатно пооштрава ситуацију објављивањем Windows 11 Insider Preview верзије 26220.6772 на Дев каналу.
Мајкрософт користи белешке о издању за ову најновију инсајдерску верзију система Windows 11 да објасни промене након првог покретања система (ООБЕ)
Сада је важно истаћи да, упркос најбољим покушајима Мајкрософта, и даље постоје начини за инсталирање система Windows 11 само са локалним налогом – најлакше је покренути инсталацију без надзора засновану на скрипти.
Али не може се порећи да сваки потез који компанија направи значи да је просечном кориснику Windows 11 теже да избегне Мајкрософт налог.
Размишљање које стоји иза Мајкрософтовог агресивног промовисања Мајкрософт налога је, генерално говорећи, подстакнуто жељом да сви корисници буду потпуно уроњени у Мајкрософтов екосистем.
Подстицањем – или чак присиљавањем – на коришћење Мајкрософт налога, компанији је лакше да промовише услуге попут ОнеДриве-а, Мицрософт Едге-а и опција синхронизације и дељења које постоје између различитих производа и услуга.
За сада су само инсајдери изложени овом најновијем сузбијању локалних налога, али је само питање времена када ће се пребацити са Дев канала на више корисника, пише бетанеwс.