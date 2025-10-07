ПРЕПУН ЈЕ ОЛОВА И ТЕШКИХ МЕТАЛА, А СВИ ОБОЖАВАМО ОВАЈ СЛАТКИШ Нова студија изнела забрињавајуће податке
Према резултатима нове студије која је спроведена на Универзитету Џорџ Вашингтон многи производи од какаоа садрже забрињавајуће нивое токсичних тешких метала.
Истраживачи су анализирали 72 намирнице на бази какаоа током осам година, укључујући црну чоколаду, која се често хвали као здрава. Резултати су показали да 43% производа садржи више олова него што је дозвољено, док је 35% премашило дозвољене границе кадмијума.
Проверено 72 производа
Посебан шок за истраживаче је био податак да је чоколада на бази органског какаоа имала више олова и кадмијума у односу на неорганске производе, тврде истраживачи. Није најјасније да ли загађење тешким металима може потицати из земљишта или током самог процеса производње чоколаде.
Иако једна поједена порција ових производа од какаоа можда не представља значајан здравствени ризик, конзумирање већих количина може бити штетно.
– Сви волимо чоколаду, али је важно уживати умерено, као и с другим намирницама које садрже тешке метале, укључујући велике рибе попут туне и неопрани смеђи пиринач – рекла је Лајт Фрејм, лидер истраживања.
Она је с тимом проверавала чак 72 производа на бази какаоа. Како је истакла Фрејмова, практично је немогуће избећи тешке метале у храни, те је важно бити опрезан шта једете и колико.
Озбиљне последице
Излагање олову може изазвати озбиљне здравствене последице, као што је висок крвни притисак, проблеме са мозгом, бубрезима и репродуктивним органима.
Симптоми тровања оловом укључују следеће:
главобоља
болови у стомаку
затвор
болови у мишићима и зглобовима
проблеми са спавањем
умор
нервоза и губитак сексуалне жеље.
Са друге стране, токсичност кадмијума може резултирати следећим симптомима:
дрхтавица
грозница
болови у мишићима
хронично излагање може довести до обољења бубрега, костију и плућа.
Претходно истраживање које је спровео Цонсумер Репортс открило је присуство кадмијума и олова у 28 врста црне чоколаде.
Међутим, истраживање Универзитета Тулане је показало да је само један бренд тамне чоколаде премашио међународне границе за кадмијум, док је само четири тамне чоколадне табле имале нивое кадмијума који би могли представљати ризик за малу децу.
Научници су поручили да конзумирање течних чоколадних прелива сасвим сигурно без обзира да ли је у питању црна или млечна чоколада.