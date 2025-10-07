Продужени викенд из снова ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ ОТКРИВА ХИТ ДЕСТИНАЦИЈЕ Најлепше их је посетити на јесен
Многи ових дана планирају мини јесењи одмор, а шта је лепше - шетња по Бечу или Будимпешти? Или су ипак привлачнији Барселона или Париз?
Где отпутовати на продужени викенд и која места су најлепша у јесен за Прву ТВ је говорио Душан Анастасов, туристички водич.
"Пре свега, још није завршено лето, оно негде и даље траје. На пример, ових месеци је веома актуелан Египат, практично та дестинација целе године мами туристе и волимо да идемо у Египат због тог дивног сунца и мора. Притом, из године у годину Египат расте са својом all-inclusive понудом", рекао је Анастасов.
Према његовим речима, осим европских градова и Египта, занимљиве дестинације су и Дубаи, који је веома актуелан у јесен.
"Тамо је сада лето и креће им сезона. Спремни су за туристе из Београда, сваког дана лете авиони ка Дубаију. Значи и то што постоје јутарњи летови, па може и тај први дан да се искористи", истакао је он.
Анастасов је истакао и да је многим Србима веома занимљив Кипар.
"Пун је свега и свачега".
Додао је и да Атина мами наше туристе.
Више о атрактивним дестинацијама, можете да погледате у видеу испод.