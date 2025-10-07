overcast clouds
12°C
07.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.1553
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Продужени викенд из снова ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ ОТКРИВА ХИТ ДЕСТИНАЦИЈЕ Најлепше их је посетити на јесен

07.10.2025. 21:26 21:40
Пише:
Дневник
Извор:
B92
Коментари (0)
јесен
Фото: Ilustracija pixabay/pexels/freepik

Многи ових дана планирају мини јесењи одмор, а шта је лепше - шетња по Бечу или Будимпешти? Или су ипак привлачнији Барселона или Париз?

Где отпутовати на продужени викенд и која места су најлепша у јесен за Прву ТВ је говорио Душан Анастасов, туристички водич.

"Пре свега, још није завршено лето, оно негде и даље траје. На пример, ових месеци је веома актуелан Египат, практично та дестинација целе године мами туристе и волимо да идемо у Египат због тог дивног сунца и мора. Притом, из године у годину Египат расте са својом all-inclusive понудом", рекао је Анастасов.
 

Према његовим речима, осим европских градова и Египта, занимљиве дестинације су и Дубаи, који је веома актуелан у јесен.

"Тамо је сада лето и креће им сезона. Спремни су за туристе из Београда, сваког дана лете авиони ка Дубаију. Значи и то што постоје јутарњи летови, па може и тај први дан да се искористи", истакао је он.
 

Анастасов је истакао и да је многим Србима веома занимљив Кипар.

"Пун је свега и свачега".

Додао је и да Атина мами наше туристе.

Више о атрактивним дестинацијама, можете да погледате у видеу испод.

путовања јесен дубаи
Извор:
B92
Пише:
Дневник
Магазин Путовања
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КАКО ЋЕМО ПРОВОДИТИ ГОДИШЊЕ ОДМОРЕ У БУДУЋНОСТИ? Ево шта кажу прогнозери трендова у области путовања
put

КАКО ЋЕМО ПРОВОДИТИ ГОДИШЊЕ ОДМОРЕ У БУДУЋНОСТИ? Ево шта кажу прогнозери трендова у области путовања

03.10.2025. 16:37 16:44
Волим
0
Коментар
0
Сачувај