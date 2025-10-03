moderate rain
КАКО ЋЕМО ПРОВОДИТИ ГОДИШЊЕ ОДМОРЕ У БУДУЋНОСТИ? Ево шта кажу прогнозери трендова у области путовања

03.10.2025.
put
Фото: Pixabay

Обично када се прича о будућности, многи од нас је замишљају као време када ћемо искусити неке, за сада невероватне ствари. А онда, када та будућност дође, схватимо да то баш и није тако.

Као неко ко се бави прогнозирањем трендова у области путовања, Џени Саутан се за Adventure.com осврнула и на то како ће изгледати путовања 2050. године.

put
Фото: Pixabay

Да ли ћемо имати „летеће аутомобиле”? Или ћемо можда путовати на Месец, као што сада путујемо по Европи и свету? А можда ћемо желети само да пронађемо неко мирно место, на коме су најмање уочљиве последице глобалног загревања?

И док можда многи очекују неке невероватне промене, Џени путовања 2050. године баш и не види на такав начин.

auto
Фото: Pixabay

Одмор зими уместо лети

Чини се да ће за нешто више од две деценије многи туристи желети да одморе, али не у току лета, као што је тренутно у тренду. Према њеном мишљењу, највише ће туристи путовати тада током зиме, све због избегавања врућина.

Лако се може десити и да до те године међугалактичка путовања постану заступљенија. Посебно се то може односити на пословна путовања.

Летећи таксији ће врло вероватно постати део свакодневице у многим деловима света. Исто тако је вероватно и да ће авиони бити на електрични и водонични погон, а можда ће бити промењена и организација летова. Наиме, према њеном мишљењу, сва је прилика да ће тада бити заступљенија краћа путовања ваздушним бродовима.

piramide
Фото: Pixabay

Компаније које су усмерене на луксузна путовања ће, по свој прилици проширити понуду дестинација, па ће бити могуће, рецимо разгледање египатских пирамида и Северног пола из ваздуха.

Предвиђања Међународног удружења ваздушног саобраћаја (IATA) указују на то да ће број путника бути дуплиран до 2040. године.

Климатске промене и путовања

Због предвиђеног повећања нивоа мора, може доћи до страдања, па чак и потпуног нестанка одређених градова на обали. Све то може довести и до потребе људи да потраже дом на другом месту, али се лако може десити да има утицаја и на путовања.

planina
Фото: Pixabay

Поједине земље можда и неће осетити толико последице климатских промена. Прогнозе су да нордијске земље, али и Велика Британија и Нови Зеланд могу бити места, која ће бити „ин” због тога. Чак се предвиђа да ће уместо Азурне обале, туристи те 2050. године радије обилазити фјордове по Норвешкој.

Успон неоткривених дестинација

Иако се данас сврставају у недовољно посећиване, дестинације попут Ел Салвадора, Албаније и Микронезије, те Бутана ће, према прогнозама постати врло популарне.

more
Фото: Pixabay

Као једна од дестинација која ће се толико изменити у односу на данас, да ће деловати чак невероватно, помиње се Саудијска Арабија. Налик Дубаију, који је пре нешто више од два века тек почео да се развија, а данас постао једна од најпопуларнијих дестинација, лако се може десити да се тако развија и Саудијска Арабија у будућности.

Другачији трендови

Прилично је извесно да ће туристи у будућности све више бити усмерени на велнес туризам, не би ли тако побољшали своје здравствено стање. Очекују се и бројне иновације, па не би требало да чуди ако буде све присутнији холистички приступ и у туризму.

spa
Фото: Pixabay

Очекивано се поставља питање утицаја виртуелне стварности на путовања, али и вештачке интелигенције. Па ипак, предвиђања стручњака су да иако ће, несумњиво имати утицаја и на живот и на путовања, нове технлогије ће ипак бити комбиноване са традиционалним начинима изражавања кроз приповедање и људска искуства, која остају неприкосновени начин да се доживи нека дестинација.

