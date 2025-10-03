КАКО ЋЕМО ПРОВОДИТИ ГОДИШЊЕ ОДМОРЕ У БУДУЋНОСТИ? Ево шта кажу прогнозери трендова у области путовања
Обично када се прича о будућности, многи од нас је замишљају као време када ћемо искусити неке, за сада невероватне ствари. А онда, када та будућност дође, схватимо да то баш и није тако.
Као неко ко се бави прогнозирањем трендова у области путовања, Џени Саутан се за Adventure.com осврнула и на то како ће изгледати путовања 2050. године.
Да ли ћемо имати „летеће аутомобиле”? Или ћемо можда путовати на Месец, као што сада путујемо по Европи и свету? А можда ћемо желети само да пронађемо неко мирно место, на коме су најмање уочљиве последице глобалног загревања?
И док можда многи очекују неке невероватне промене, Џени путовања 2050. године баш и не види на такав начин.
Одмор зими уместо лети
Чини се да ће за нешто више од две деценије многи туристи желети да одморе, али не у току лета, као што је тренутно у тренду. Према њеном мишљењу, највише ће туристи путовати тада током зиме, све због избегавања врућина.
Лако се може десити и да до те године међугалактичка путовања постану заступљенија. Посебно се то може односити на пословна путовања.
Летећи таксији ће врло вероватно постати део свакодневице у многим деловима света. Исто тако је вероватно и да ће авиони бити на електрични и водонични погон, а можда ће бити промењена и организација летова. Наиме, према њеном мишљењу, сва је прилика да ће тада бити заступљенија краћа путовања ваздушним бродовима.
Компаније које су усмерене на луксузна путовања ће, по свој прилици проширити понуду дестинација, па ће бити могуће, рецимо разгледање египатских пирамида и Северног пола из ваздуха.
Предвиђања Међународног удружења ваздушног саобраћаја (IATA) указују на то да ће број путника бути дуплиран до 2040. године.
Климатске промене и путовања
Због предвиђеног повећања нивоа мора, може доћи до страдања, па чак и потпуног нестанка одређених градова на обали. Све то може довести и до потребе људи да потраже дом на другом месту, али се лако може десити да има утицаја и на путовања.
Поједине земље можда и неће осетити толико последице климатских промена. Прогнозе су да нордијске земље, али и Велика Британија и Нови Зеланд могу бити места, која ће бити „ин” због тога. Чак се предвиђа да ће уместо Азурне обале, туристи те 2050. године радије обилазити фјордове по Норвешкој.
Успон неоткривених дестинација
Иако се данас сврставају у недовољно посећиване, дестинације попут Ел Салвадора, Албаније и Микронезије, те Бутана ће, према прогнозама постати врло популарне.
Као једна од дестинација која ће се толико изменити у односу на данас, да ће деловати чак невероватно, помиње се Саудијска Арабија. Налик Дубаију, који је пре нешто више од два века тек почео да се развија, а данас постао једна од најпопуларнијих дестинација, лако се може десити да се тако развија и Саудијска Арабија у будућности.
Другачији трендови
Прилично је извесно да ће туристи у будућности све више бити усмерени на велнес туризам, не би ли тако побољшали своје здравствено стање. Очекују се и бројне иновације, па не би требало да чуди ако буде све присутнији холистички приступ и у туризму.
Очекивано се поставља питање утицаја виртуелне стварности на путовања, али и вештачке интелигенције. Па ипак, предвиђања стручњака су да иако ће, несумњиво имати утицаја и на живот и на путовања, нове технлогије ће ипак бити комбиноване са традиционалним начинима изражавања кроз приповедање и људска искуства, која остају неприкосновени начин да се доживи нека дестинација.