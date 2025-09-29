ЛЕКАРИ ЋЕ УСКОРО МОЋИ ДА ВАМ ЗВАНИЧНО ПРЕПИШУ ПУТОВАЊЕ Одмор као терапија, а прелепи предели најбољи леки
Лекари ће моћи да препишу пацијентима одлазак на пут. На први поглед апстрактан, али концепт ће ускоро постати стварност?
Пацијенти широм света ускоро ће моћи да добију рецепт за путовање у Шведску. Пацијенте треба да привуче присуство природе, чист ваздух и богата листа активности које позитивно утичу на физичко и ментално здравље.
Шведска, позната по нетакнутој природи, пространим шумама и чистом ваздуху, прогласила се за "прву дестинацију на свету доступну на рецепт".
Захваљујући новој иницијативи Висит Sweden, пацијенти из било које земље могу да добију специјално лекарско упутство које, након консултације са лекаром примарне здравствене заштите, подстиче на уживање у лепотама шведске природе и начина живота као елемента терапије.