ОДЗВОНИЛО НЕОДГОВОРНИМ ВЛАСНИЦИМА Шведска кажњава ако оставите пса самог дуже од шест сати
Ако ваш пас често остаје сам у дому, то може лоше да утиче на његово емотивно стање, па самим тим и на свеукупно понашање.
Зато је Шведска донела закон који строго забрањује, па самим тим и кажњава сваког власника који је свог пса оставио самог, без надзора, дуже од шест сати у континуитету. Закон је још строжи у случају штенета или старијег пса, јер је њима потребна додатна нега.
У складу са шведским законом о заштити/добробити животиња (Djurskyddslagen), пси постају јасно дефинисани као законом заштићена бића којима се мора обезбедити основа срећног живота.
Псу није довољно дати храну и воду: он је социјално и активно биће коме су потребни физичка активност, социјализација, приступ спољашњем простору, нежност, љубав и стрпљење при дресури.
Пас пати и кад ноћу остаје сам, а шведска влада схватила је потребе љубимаца веома озбиљно, па се и непоштовање горенаведених потреба паса кажњава. Иако шведски закон не утиче на власнике паса у нашој земљи, помаже да разумемо озбиљност и одговорност коју морамо да имамо као власници.
Неко ће речи да је све ово превише и да се псима додељује претерани луксуз, међутим, подсећамо да поседовање пса није обавеза, већ жеља па, у складу са тим, не смемо себи дозволити да љубимца запоставимо, јер је он живо и веома емотивно биће.