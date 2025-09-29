ОВА 2 ДАНА У ОКТОБРУ МОГЛА БИ ВАМ ДОНЕТИ ОБИЉЕ ПАРА Новчани хороскоп по датумима НЕ ПРОПУСТИТЕ ПРИЛИКУ
Октобар је нестабилан у монетарној сфери, али води ка новој обали где вас чекају обнова, нова пословна партнерства и могућности за раст.
Напети аспект Јупитера и Меркура 1. октобра открива контрадикције у расподели заједничких ресурса, породичног буџета и финансијских обавеза према другим људима, каже астролог и ауторка Јутјуб канала Марина Скади (Марина Соколова).
3. октобра, Венера у Девици је у конјункцији са Силазним Месечевим чвором, отварајући простор за дубинско преиспитивање финансијских навика. Тог дана могу се појавити стари обрасци управљања новцем – они који су давно изгубили своју ефикасност, али и даље утичу на изборе.
Недовршене обавезе, дугови, одлуке донете из осећаја дужности или страха – све то излази на површину и потребно је да се заврши. Свесно одбацивање застарелих стратегија омогућава изградњу новог финансијског система – зрелијег, слободнијег и у складу са тренутним вредностима.
Од 6. октобра, када Меркур улази у Шкорпију, почиње период дубоке анализе. Ово је време када вреди преиспитати уговоре, преговарати, бавити се инвестицијама и питањима наследства. Говор постаје оштар, пронецљив, а то помаже да се дође до сржи финансијских проблема.
Пун месец у Овну 7. октобра може бити тачка доношења важних одлука или тренутак финансијског избора: инвестирање, излазак из пројекта који доноси губитак, затварање кредита, подстицање инвестиција или покретање новог посла.
8. октобра, Венера у секстилу са Јупитером доноси олакшање: постоји прилика за преговоре, добијање подршке, исказивање великодушности. Ово је добар дан за куповину, инвестиције, примање бонуса или поклона. Финансијска енергија постаје блажa, омогућавајући да осетите радост једноставних ствари.
Средином месеца отварају се нови изгледи: неочекиване понуде, партнерства, инвестиције. Од 14. октобра Венера улази у знак Ваге, и почиње период хармонизације у пословној сфери због спремности на компромисе.
Аспекти са ретро-Плутоном и Ураном 14. и 15. октобра могу донети неочекиване финансијске прилике, отплату дугова, појаву инвеститора. Ово је време када новац долази кроз лепоту, естетику, правду и равнотежу. Могући су профитабилни послови, посебно са људима из прошлости који се враћају не случајно.
Енергија Венере у Ваги помаже у проналажењу равнотеже и склапању профитабилних послова. Повољно време за преговоре, правна питања и решавање спорова. Они који раде у уметности и креативним индустријама, медицини, правним и дипломатским областима могу очекивати раст.
Међутим, друга половина октобра доноси и кризе: напетост се гомила, скривени сукоби излазе на површину, могући су изненадни трошкови или губици. Јаке емоције могу вас гурнути на исхитрене куповине, ризичне кораке или сукобе око новца. Али управо у тој ватри се рађају нова решења. Кроз кризу се отвара пут ка ослобађању од старих страхова и потрази за ресурсима у себи.
октобра Сунце у тензији са Јупитером подстиче претеравање. Амбиције могу бити веће од стварних могућности. Жеља за приказивањем размеpa и сјаја може искривити слику и гурнути ка погрешном трошењу. Важно је одржати трезан поглед на ствари и не преузимати обавезе које ће се показати неподношљивим.
У другој половини октобра важно је бити реалан и мудро распоредити ресурсе и финансије. Прекомерна жеља за растом и признањем може резултирати преувеличаним очекивањима и погрешним проценама. Боље је фокусирати се на главну ствар и не трошити ресурсе узалуд.
Од 18. до 23. октобра је период када конјункција Лилит, Марса и Меркура у Шкорпији може довести до избијања сукоба, открића, љубоморе на туђе успехе. У финансијској сфери, ово је време када се откривају скривени мотиви, тајне жеље, потиснути страхови. Кризе су могуће, али оне пружају шансу за прочишћење и ослобађање од унутрашњих ограничења.
Млад Месец у Ваги 21. октобра сугерише поновно покретање веза које се заснивају на новчаном интересу. Тамо где постоји искреност и хармонија, појавиће се нови подстицај за раст. Све што се заснива само на изгледу и лепим речима постепено губи моћ.
Овај млад Месец тестира чврстину партнерских споразума. Они који издрже тест истине ојачаће. Они који су засновани на обмани или неравнотежи нестају без трага.
Нептун се враћа у Рибе 22. октобра, а тема илузија, инспирације и разочарања поново постаје актуелна. Можда ћете морати преиспитати своје снове о богатству, изворе инспирације и начине за генерисање прихода. Вера у финансијску стабилност биће тестирана на аутентичност.
Уласком Сунца у Шкорпију 23. октобра почиње сезона трансформације. Све сувишно и површно нестаје, финансијске одлуке захтевају дубину и разматрање. У области новца и ресурса важно је деловати свесно и без маски. Победу неће однети они који нису спремни на искрене изборе и трансформацију.
октобра, хармоничан аспект Јупитера и Меркура враћа јасноћу мисли. Добар дан за стратешко планирање, консултације, потписивање уговора, враћање поверења и извршење важних докумената. Посебно су успешни послови са странцима, преписка и преговори.
Од 25. до 27. октобра — врхунац активности Лилит и Марса у Шкорпији. Енергија страсти и конфронтације може ометати продуктиван рад. Многи су склони изненадним акцијама, сукобима, али иза њих постоји шанса да се ослободе старих негодовања, страхова и емоционалних оптерећења везаних за новац. Важно је усмерити енергију да трансформише негативност у корисну снагу.
Марс прави тригон са Јупитером 28. октобра, доносећи талас самопоуздања и одлучности. Одлично време за покретање нових пројеката, посебно оних који укључују стране партнере. Ово је аспект победника, спремних да превазиђу све препреке.
октобра Меркур улази у Стрелца, а мисли постају позитивније, слободније и шире. Желите да говорите о великим циљевима, сањате гласније и правите амбициозне планове. Финансијске стратегије се шире, али је важно не изгубити контакт са стварношћу.
Ретро Плутон у секстилу са Меркуром 30. октобра завршава месец са сазнањем: кризе нису биле узалудне. Отвориле су врата личном расту, помогле у проналажењу нових ослонаца и прошириле хоризонте разумевања. Октобар тестира способност одржавања унутрашње равнотеже у вихору догађаја, што постаје основа зреле финансијске стабилности.