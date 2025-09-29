АКО СТЕ МЕЂУ ОВИХ ПЕТ ЗНАКОВА, ОЧЕКУЈЕ ВАС СРЕЋА И БЛАГОСТАЊЕ Ево шта каже кинески хороскоп за октобар
Према кинеској астрологији, ови знаци хороскопа су најсрећнији током целог месеца октобра 2025. године.
Покушајте у октобру да будете креативнији на своје јединствене начине. На пример, резбарије бундева (пошто су бундеве симбол просперитета и изобиља), украси које постављате око и унутар своје куће или активности у које се бавите да бисте што боље искористили сезону, срећа и благостање ће вам доћи на пут.
Време је да будете свестрани и фокусирани на заједницу јер се срећа и благостање шире свуда када себи дозволите да будете (и останете) усклађени са добром у свету.
Можете користити наранџасте и жуте кристале како бисте се ослонили на магију сезоне. Цитрин, златни исцелитељ, карнеол и наранџасти калцит су одлични каменчићи за ово.
Ових пет кинеских хороскопских знакова су најсрећнији у октобру 2025:
1. Коњ – Будите интуитивнији
Ваша срећа у октобру ће вам или донети богатство у облику злата и накита, или ће то бити метафорички приказ идеје или предузећа које ће донети значајан повраћај у будућности. Покушајте да будете интуитивнији док обављате своје дане како бисте могли да ухватите шапат ове среће.
Ова срећа вам може донети уговор са брендом или ставити ваше породично име на мапу на неки начин. Црвена и наранџаста боја ће вам бити најсрећније овог месеца.
2. Биво – Стижу неочекивана добра на кућни праг
Ако планирате путовање или одлазак на одмор у октобру, имате много чему да се радујете. Срећа ће вам донети неочекивана добра изненађења на кућни праг и на вашим путовањима. Такође можете упознати значајну сродну душу или се наћи благословени системом дистрибуције мачака/животиња.
Будите свеснији својих традиција и културних ритуала овог месеца. Они ће вам такође донети срећу, посебно ако покушавате нешто велико или желите да се манифестујете. Зелена боја доноси срећу овог месеца.
3. Петао – рад са плавим цвећем повећава срећу
Срећа у октобру ће ти донети цвеће ако се бавиш хортикултуром или имаш партнера који воли да те изненади прелепим букетима. Ово је метафоричка порука о семену које си посадио пре неког времена.
У каријери или личном животу, несумњиво ћеш доживети тренутке славе и постићи славу, поштовање и признање. Љубичаста и плава боја доносе срећу овог месеца. Рад са плавим цвећем повећава твоју срећу.
4. Коза – Разговори доносе срећу
Коза, сада је право време да спроведете своје планове и будуће прогнозе у дело. Како октобар буде одмицао, ово ће вам постајати све очигледније. Покушајте да будете свесни док обављате своје дане. То ће вам помоћи да искористите срећу када вам се нађе на путу.
Медитација, вођење дневника, визуелно укрштање и друге сличне праксе су ефикасни начини да останете оштри у том погледу. Али ангажовање са заједницом или разговори са менторима биће плодоносни за вас. Ако сте велики љубитељ Ноћи вештица или Дана мртвих (почетком новембра), дани који претходе њима такође ће бити добри за вас. Наранџаста боја доноси срећу овог месеца.
5. Свиња – будите духовнији, то доноси срећу
Покушајте да будете духовније у октобру, јер вам то може помоћи да будете најсрећнији, што ће произаћи из тог извора, без обзира да ли сте религиозни или имате шире духовне склоности. Учествовање у ритуалима ће такође имати позитиван утицај у том погледу; на пример, паљење тамјана за чишћење енергије у вашем животном или радном простору, постављање олтара за божанства или ваше претке или храњење паса луталица или врана (или било које друге животиње, штавише).
Када се успостави проток енергије, ваша срећа ће вам донети резултате и на очигледне и на мистериозне начине. Очекујте нешто што ће вам променити живот. Овог месеца, ваша срећа ће се фокусирати на мале ствари у животу. Плава боја ће вам бити срећна, преноси YourTango.