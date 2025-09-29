ЛЕПА ЛИДИЈА ОДУВАЛА КОНКУРЕНЦИЈУ У црногорском селу почело јединствено такмичење, нема га "на свијет"! КО НАЈДУЖЕ ОДЛЕЖИ ДОБИЈА 2.000 ЕВРА
ПЛУЖИНЕ: Након паузе од скоро две године у селу Брезна у Плужинама поново је почело је јединствено и невероватно такмичење у лежању које је стекло светску популарност.
Своја места на креветима и овај пут у затвореном простору заузело је 20 такмичара.
У питању су странци - Руси, Украјинци, Турци, Босанци, Срби и неколико црногорских држављана. Награда за оног ко најдужи одлежи за сада је 2.000 евра.
Такмичење је кренуло након шала да смо народ познат као лењ, па смо желели то и да докажемо. Ове године стигло је око 50 пријава, а у сарадњи са психолошкињом изабрали смо 20 такмичара. Ма колико се чинило лако, ово је ипак тешка психолошка борба. Такмичари имају све обезбеђено, оброке, пиће, интернет и могу да користе паузе на сваких осам сати по 15 минута. То време могу да искористе за тоалет или шетњу, каже за РИНУ Мићо Благојевић, власник етно-села Монтенегро у Брезни и идејни творац овог такмичења.
Првог дана такмичења већ је одустало неколико страних такмичара, када су заправо схватили у шта се упуштају. Ипак, права пометња је настала када је на имање и у собу са креветима стигла лепа Лидија - такмичарка која је 2023. године победила и оборила рекорд пошто је лежала пуних 50 дана.
Када су видели да је стигла Лидија није им бло свеједно. Она нам је рекла да је претходних месеци вредно радила и није уопште користила одморе како би сада дошла овде и поштено се одморила. Рекла нам је да има намеру да обори свој сопствени рекорд и да овде дочека 2026. годину, каже Мићо.
Доступност интернету показао се као један од кључних фактора за дуготрајност такмичења, јер прве године кад интернета није било сви такмичари су много раније одустајали.
Наши такмичари за сада имају интернет, видећемо како ће бити до краја. Оно што је чињеница јесте да иако Црногорци важе за лење, ове године најмање је њих на такмичењу. За наше такмичење влада велико интересовање, већ су нам стигле стране медијске екипе, каже Мићо.
Он додаје да су и припреме за следећу годину већ у току, како би се такмичење одржало током лета на отвореном простору, у хладовини столетеног стабла.