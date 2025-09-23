few clouds
ЦРНОГОРСКИ БИЗНИСМЕН ПОБЕДИО У СУДСКОМ СПОРУ С ДРЖАВОМ Душко Кнежевић ослобођен оптужнице у предмету Аеродроми

23.09.2025. 16:13 16:41
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

ПОДГОРИЦА: Бивши власник „Атлас групе“ Душко Кнежевић ослобођен је оптужби у предмету „Аеродроми“, а пресуду је данас изрекао судија Вишег суда у Подгорици Ненад Вујановић.

Оптужби су осим Кнежевића ослобођени и некадашњи директори „Атлас банке“ Марко Николић и Дијана Зечевић, којима се оптужницом Специјалног државног тужилаштва из 2019. године стављало на терет да су нанели штету Аеродромима Црне Горе од три милиона евра.

Специјално државно тужилаштво у време док је том институцијом руководио ГСТ Миливоје Катнић подигло је неколико оптужница против власника „Атлас групе“ Душка Кнежевића.

Окривљени су, према оптужници тадашње специјалне тужитељке Лидије Вукчевић оштетили „Аеродроме Црне Горе“ за три милиона евра у корист "Атлас банци“ јер нису вратили депозит од три милиона евра, након што је истекао рок орочења.

Након промена у СДТ-у, оптужницу је заступао специјални тужилац Зоран Вучинић, који је у завршној речи остао код навода оптужнице, преносе подгоричке Вијести.

суђење ослобођен оптужби душко кнежевић црна гора
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
