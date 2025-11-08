ПАКЛЕНА АКЦИЈА У НИШУ! Бомба бачена у двориште, у претресу пронађена дрога и оружје!
НИШ: Припадници полиције у Нишу, интензивним оперативним радом идентификовали су и, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су данас Д. М. (40) из тог града, због постојања основа сумње да је извршио кривична дела изазивање опште опасности и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Kако се наводи у саопштењу, ухапшен је и М. С. (23) из Ниша, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело изазивање опште опасности у помагању. Такође, додаје се да се Д. М. сумњичи да је 24. октобра активирао и бацио у двориште једне породичне куће у Нишу ручну бомбу, за коју се сумња да је претходно добио од М. С., а потом побегао.
Из МУП су истакли да приликом детонирања бомбе није било повређених особа. У циљу расветљавања ових кривичних дела и идентификовања лица која се доводе у везу са осумњиченима, полиција је извршила претресе на више локација у Нишу.
Претресом стана који осумњичени М. С. користи, пронађена је још једна ручна бомба и против њега је поднета и кривична пријава, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
У оквиру исте акције, полиција је претресом стана који користи М. Ц. (32) из Ниша, пронашла шест пакетића са око 62 грама материје за коју се сумња да је марихуана, 10 пакетића са око 12 грама материје за коју се сумња да је кокаин, као и вагицу за прецизно мерење и против њега ће, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Нишу, бити поднета кривична пријава због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћено држање опојних дрога.
Осумњиченима Д. М. и М. С. је одређено задржавање до 48 часова и они су, уз кривичне пријаве, приведени надлежном тужилаштву, а након саслушања, по предлогу јавног тужиоца, судија им је одредио притвор до 30 дана.