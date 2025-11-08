ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ КИНЕСКИХ КОМПАНИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ ПОТЕНЦИЈАЛЕ СРБИЈЕ Месаровић: Царинске стопе од 0% на увоз сировина за текстилну индустрију повећавају нашу конкурентност и позиционирање на тржишту
Потпредседница Владсе и министарка привреде Адријана Месаровић изјавила је данас да је велико интересовање кинеских компанија из округа Кећао за два пословна симпозијума на којима су презентовани инвестициони и привредни потенцијали Србије како би што боље сагледали ширење свог пословања на Европском тржишту.
-Представници 32 компаније, претежно из текстилне индустрије из различитих сектора недвосмислено су показали јасно интересовање за сарадњу и инвестирање у Србији. Посебно је истакнута предност царинске стопе од 0% на увоз сировина за текстилну индустрију, што повећава њихову конкурентност и позиционирање на тржишту - навела је Месаровић.
Ова провинција је, како је рекла Месаровић, лидер у текстилној индустрији.
- Са правом је називају ,,Долина свиле и сатена”, уз развијен бизнис сектор и високо-технолошке компаније и због тога им је наша земља привлачна за инвестирање. Упознала сам их са компaрaтивним предностима које имамо, посебно након што је ступио на снагу Споразум о слободној трговини између Р Србије и НР Кине, и након што смо добили кредитни инвестициони рејтинг. Очекујем ове компаније ускоро у посети Србији. Вођени председником Александром Вучићем, који је са председником Си Ђинпингом изградио лично и челично пријатељство, Владом Србије и Српском напредном странком на челу са Милошем Вучевићем, настављамо да јачамо везе између Србије и Кине и отварамо нове могућности за инвестиције, привредни раст и запошљавање - навела је Месаровић.