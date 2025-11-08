overcast clouds
ДРАМА У ЕГИПТУ Дрон пренео оружје у Израел – војска га оборила у лету!

08.11.2025. 15:30 15:36
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
ЈЕРУСАЛИМ: Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) саопштиле су данас да су током ноћи спречиле покушај кријумчарења оружја из Египта у Израел помоћу дрона.

У саопштењу ИДФ се наводи да су дрон идентификовали припадници израелског ратног ваздухопловства који су пратили камере за надзор и систем контроле ваздушног саобраћаја некон чега је летелица оборена, преноси Тајмс оф Израел.

ИДФ је потврдио да је дрон превозио три јуришне пушке које су предате полицији на даљу истрагу.

Тајмс оф Израел преноси да је у протеклој години било честих покушаја уношења оружја и дроге преко египатске границе помоћу дронова наводећи да су припадници ИДФ у петак спречили два покушаја кријумчарења.

