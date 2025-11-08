ОТАЦ, ПРАВНИК, СПОРТИСТА! Живот Владимира Вукчевића био је посвећен правди и породици! НОСИЛАЦ црног појаса и поносни родитељ ТРИ ЋЕРКЕ
Владимир Вукчевић, први тужилац за ратне злочине, преминуо је данас у 75. години живота.
Вукчевић је рођен 1950. године у Београду. Одрастао је на Дедињу,а у Београду је завршио основну школу и гимназију.
Приватни живот и студије
Његов отац био је професор привредног и међународног привредног права на Правном факултету у Нишу, а мајка службеница.
Хтео је да студира архитектуру, али је ипак завршио на правима. За време студија бавио се каратеом и био члан тадашњег карате клуба Медицинар, најбољег у бившој Југославија, када је постао носилац црног појаса. Био је ожењен и отац је три ћерке.
На београдском Правном факултету Вукчевић је дипломирао 1973. године, а правосудни испит положио је 1976. године.
Након што је дипломирао 1973. године, покушао је да се запосли, међутим пошто није успео, отишао је на одслужење војног рока. Његов отац, иако је могао, није био за то да му син иде у правосуђе. Замишљао га је као научног радника и мислио да ће одмах након дипломе, наставити са магистарским студијама и докторатом.
Први тужилац за ратне злочине
За заменика јавног тужиоца у Првом општинском јавном тужилаштву у Београду изабран је априла 1978. године. Заменик Окружног јавног тужиоца у Београду постао је 1994. године, а 2002. године постављен је за заменика Републичког јавног тужиоца и шефа Кривичног одељења у Републичком јавном тужилаштву.
У јулу 2003. године Скупштина Србије изабрала га је за Тужиоца за ратне злочине. Новембра 2009. године поново је изабран на ту функцију. На тој функцији је остао до краја 2015. године, пиже Блиц