МУШКАРАЦ ИЗБОДЕН НОЖЕМ С ЛЕЂА УСРЕД ДАНА! Крвави напад на Дорћолу! НАПАДАЧ у бекству, полиција на терену

08.11.2025. 14:05 14:14
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Shutterstock

Мушкарац стар око 30 година данас је примљен у Ургентни центар са убодном раном.

Према незваничним сазнањима, М. М. (34) је примљен у Ургентни центар око поднева, а констатоване су убодне раме у пределу рамена.

Наводно је М. М., како незванично сазнајемо, рекао да је нападнут на Дорћолу.

Повређени мушкарац је тврдио да је шетао Улицом цара Душана, када му је с леђа пришао мушкарац и избо га оштрим предметом, највероватније ножем.

У току је истрага о читавом случају.

(Телеграф.рс)

Београд напад ножем
Вести Хроника
