МУШКАРАЦ ИЗБОДЕН НОЖЕМ С ЛЕЂА УСРЕД ДАНА! Крвави напад на Дорћолу! НАПАДАЧ у бекству, полиција на терену
08.11.2025. 14:05 14:14
Коментари (0)
Мушкарац стар око 30 година данас је примљен у Ургентни центар са убодном раном.
Према незваничним сазнањима, М. М. (34) је примљен у Ургентни центар око поднева, а констатоване су убодне раме у пределу рамена.
Наводно је М. М., како незванично сазнајемо, рекао да је нападнут на Дорћолу.
Повређени мушкарац је тврдио да је шетао Улицом цара Душана, када му је с леђа пришао мушкарац и избо га оштрим предметом, највероватније ножем.
У току је истрага о читавом случају.
(Телеграф.рс)