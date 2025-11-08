БЕЛА КУЋА ОБЈАВИЛА РАТ ББЦ-У! Оптужени за монтирање Трамповог говора, документи откривају да су манипулисали снимцима и крили истину
ВАШИНГТОН: Бела кућа оптужила је британску медијску кућу ББЦ за "намерну непоштеност" и "левичарску пропаганду", након што је, како тврде, британски јавни сервис селективно изменио говор америчког председника Доналда Трампа у документарцу и тиме "фалсификовао истину", јавља британски "Телеграф".
Портпаролка Беле куће Kеролајн Левит рекла је за "Телеграф" да је ББЦ "монтирао снимке" председниковог говора од 6. јануара 2021. године како би изгледало да је Трамп позвао присталице да "оду у Kапитол и боре се као луди". У документарцу "Панорама" изостављен је део где Трамп позива окупљене да "мирно" искажу свој протест.
"Овај намерно непоштен, селективно монтиран снимак ББЦ додатни је доказ да су то 100 одсто лажне вести. То је левичарска пропагандна машинерија коју британски порески обвезници финансирају", рекла је Левит.
Напад на ББЦ долази у тренутку када се јавни сервис већ суочава са озбиљним критикама из Уједињеног Kраљевства због оптужби за пристрасно извештавање о рату у Гази и "цензурисање" тема о родном идентитету.
Према цурењу интерних докумената, бивши саветник ББЦ за стандарде Мајкл Прескот послао је одбору писмо од 8.000 речи у којем тврди да је руководство "игнорисало доказе о институционалној пристрасности". У њему је наведено да су уредници манипулисали снимцима, умањивали патње израелских цивила и ограничавали расправе о осетљивим друштвеним питањима.
Бивши британски премијер Борис Џонсон и Лиз Трас позвали су директора ББЦ Тима Дејвија да поднесе оставку или се суочи са бојкотом плаћања лиценце.
"Ако Дејви не понуди убедљиво објашњење, једноставно ћу престати да плаћам таксу и позивам друге да учине исто", рекао је он.
Kритике су стигле и од лидера Реформ УK, Најџела Фаража, који је најавио да ће случај изнети Дејвију "лицем у лице" на састанку касније овог месеца, као и од бившег министра културе Џона Витингдејла, који сматра да је "будућност директора под знаком питања".
ББЦ је одбио да коментарише цурење докумената, али је поручио да "пажљиво разматра све повратне информације".
Трампова администрација је најавила да ће да "настави да разоткрива лажне вести", а ББЦ је, према речима Беле куће, сада "у самом врху те листе".