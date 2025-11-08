ИЛЕГАЛНО ОБРЕЗИВАО ДЕЦУ, ЈЕДНО ЗАВРШИЛО У БОЛНИЦИ УСЛЕД ТРОВАЊА СЕДАТИВИМА Полиција затекла призор као из филма страве и ужаса!
Италијанска полиција ухапсила је лекара опште праксе из провинције Тренто који је у својој ординацији изводио илегалне операције обрезивања на деци страног порекла, без потребне дозволе и уз озбиљне пропусте у хигијени и процедури.
Како преносе италијански медији, доктор је током интервенција користио нерегистроване анестетике и бензодиазепине, а у раду су му помагали његови синови, који нису имали медицинску лиценцу. Током претреса пронађени су сто са каишевима за везивање, електрични скалпел, седативи и визит карта са натписом „circumcision“.
Дечак завршио у болници због тровања седативима
Истрагом је утврђено да је лекар у току 2022. године обавио најмање четрдесет операција, од којих су неке завршиле компликацијама. Један дечак је, према налазима карабињера, завршио у болници због тровања бензодиазепинима које му је лекар дао у превеликој дози да би га смирио током захвата.
Син лекара, који је био пунолетан и помагао у захватима без лиценце, пријављен је тужилаштву, док је против оца издат наредни притвор у кућним условима.
Заплена ординације и апел јавности
По налогу Тужилаштва дистрикта Тренто, полиција је запленила ординацију у којој су обављане операције, јер није имала одобрење за извођење хируршких захвата. Међу доказима су пронађени и пакети анестетика, медицинске признанице и лекарска документација.
Мајор Федерико Силвестри, командант НАС јединице у Тренту, изјавио је да су родитељи деце били потпуно неупућени у то да клиника није имала дозволу.
„Родитељи су сарађивали и помогли истрази. Апелујемо да се увек провери да ли су клинике и особље овлашћени за медицинске захвате“, поручио је Силвестри.