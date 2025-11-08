(ВИДЕО) МАЛОЛЕТНИК ДОНЕО ЕКСПЛОЗИВ У ШКОЛУ: Скоро 100 рањених, двоје У КРИТИЧНОМ СТАЊУ
Стравична експлозија потресла је школу у Џакарти када је, током молитве у џамији унутар школског комплекса, одјекнуло неколико детонација.
Према првим информацијама, под истрагом је 17-годишњи ученик, за кога се сумња да је донео експлозивну направу.
Најмање 96 људи је повређено, од којих двоје животно угрожено, потврдио је начелник националне полиције Листјо Сигит Прабово.
Паника током молитве
Док су се ученици и верници окупљали на џума-намаз, проповед је прекинута двема снажним експлозијама. Дим је испунио џамију, а стакло и делови зидова разлетели су се на све стране. Снимци са лица места показују ученике у униформама како у паници беже из школе, док неки држе руке на ушима услед јаких детонација.
Приликом претреса дома осумњиченог, полиција је запленила лажне аутоматске пушке и предмете са натписима који подсећају на симболе белих супрематиста. На једном оружју исписано је „14 речи. За Агарту“ и „Брентон Таррант. Добродошли у пакао“ — директна референца на нападача који је 2019. године убио 51 особу у џамији у Крајстчерчу, на Новом Зеланду.
Осумњичени под истрагом, мотиви се испитују
Главни осумњичени, који је и сам међу повређенима, подвргнут је операцији. Полиција је прикупила доказе из његовог дома и са друштвених мрежа њега и породице. Према исказима сведока, младић је био повучен и често цртао насилне сцене. Неки ученици тврде да је био жртва злостављања и да је желео освету.
– Још увек истражујемо могућност да је злостављање било фактор који је мотивисао осумњиченог – изјавио је портпарол полиције Буди Херманто.
Тим за разминирање упућен је у школу да провери да ли постоји опасност од нових експлозивних направа. Неколико повређених изнето је на носилима, а у болницама је задржано 29 жртава, од којих су две у јединици интензивне неге.
Полиција и јединица за борбу против тероризма настављају истрагу мотива, узимање изјава сведока и анализу дигиталних трагова.
„Нулта стопа напада“ под знаком питања
Индонезија, земља са највећом муслиманском популацијом на свету, од 2023. године бележила је такозвани „феномен нулте стопе напада“, али овај догађај поново је узнемирио јавност и поставио питање колико је безбедносна ситуација у земљи заиста стабилна.
