(ВИДЕО) ГОРИ АУТОМОБИЛ КОД ПОЖЕГЕ: Форд у пламену код Ариљске рампе, ватрогасци брзо реаговали
08.11.2025. 16:01 16:03
Код Ариљске рампе, недалеко од Пожеге, на делу пута из правца Ариља, избио је пожар када се запалио аутомобил марке „форд“ београдских таблица.
Ватрогасци су убрзо стигли на лице места и успели да локализују и угасе пожар, чиме је спречено његово даље ширење.
Како се види на снимку објављеном на Инстаграм страници „инфо_лига_медиатим“, саобраћај је током интервенције био привремено обустављен.
За сада нема информација о повређенима, нити о узроку пожара.