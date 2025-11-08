МИХАИЛО ИВАНОВИЋ ДАО НАЈЛАКШИ ГОЛ У КАРИЈЕРИ: Српски нападач преплашио голмана и изједначујућим поготком донео бод Милволу
08.11.2025. 15:45 15:49
Српски нападач Михаило Ивановић наставио је своју голгетерску серију у енглеском Чемпионшипу.
Фудбалер Милвола је затресао мрежу Престона у утакмици 15. кола другог ранга енглеског фудбала.
У 36. минуту је извршио пресинг на голмана који се преплашио са лоптом у ногама и пропустио је, што је српски репрезентативац искористио и поравнао резултат на 1:1.
Овај гол Ивановића је један од најлакших које је постигао у каријери.
Овим резултатом се и завршила ова утакмица која је играна на стадиону "Ден" у Лондону. Престон је после овог ремија на трећем, а Милвол на шестом месту на табели.
