МИХАИЛО ИВАНОВИЋ ДАО НАЈЛАКШИ ГОЛ У КАРИЈЕРИ: Српски нападач преплашио голмана и изједначујућим поготком донео бод Милволу

08.11.2025. 15:45 15:49
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
ivanovic
Фото: Youtube Printscreen/ 360edition

Српски нападач Михаило Ивановић наставио је своју голгетерску серију у енглеском Чемпионшипу.

Фудбалер Милвола је затресао мрежу Престона у утакмици 15. кола другог ранга енглеског фудбала.

У 36. минуту је извршио пресинг на голмана који се преплашио са лоптом у ногама и пропустио је, што је српски репрезентативац искористио и поравнао резултат на 1:1.

Овај гол Ивановића је један од најлакших које је постигао у каријери.

Овим резултатом се и завршила ова утакмица која је играна на стадиону "Ден" у Лондону. Престон је после овог ремија на трећем, а Милвол на шестом месту на табели.

 

 

михаило ивановић фк милвол
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
