СЛАВА ПАДА У СУБОТУ ИЛИ НЕДЕЉУ? Ево да ли по закону запослени имају право на СЛОБОДАН ДАН, ово треба да знају сви који славе
Сезона слава у Србији улази у пун замах, а данашњи дан обележава велики број домаћина који славе Митровдан.
Занимљивост ове године је та што слава пада у суботу, па многе занима да ли по закону следи слободан дан у понедељак?
Једно питање се редовно поставља: шта се дешава када крсна слава "падне" у суботу или недељу? Да ли запослени тада имају право да слободан дан који могу да пренесу на понедељак или неки други радни дан?
Одговор је јасан, али многи га не знају.
Шта тачно каже закон?
Према Закону о државним и другим празницима Републике Србије, верници имају право да не раде првог дана своје крсне славе. Ово право имају сви запослени без обзира на вероисповест.
Међутим, ово важи само ако слава пада у радни дан. Ако крсна слава пада у суботу или недељу, ситуација је потпуно другачија.
Разлика између државних и верских празника
Државни празници у Србији имају посебну одредбу: Ако државни празник падне у недељу, преноси се на први радни дан. Али код верских празника и крсне славе то правило не важи.
Верски празници који су наведени у члану 4. Закона не могу се преносити.
Другим речима:
Ако вам слава падне у суботу - немате право на слободан понедељак.
Ако вам слава падне у недељу - такође нема преноса слободног дана.
Слободан дан постоји искључиво ако је први дан славе у току радне недеље.
Закон је јасан: слава се не преноси на наредни радни дан, без обзира на околности.
Шта то значи у пракси?
За запослене то практично значи следеће:
Ако вам је слава радног дана - имате право на плаћено одсуство.
Ако је викендом - слава се обележава, али радни дан остаје непромењен.
Послодавац није дужан, нити законски обавезан, да одобри понедељак као слободан дан.
Иако се често меша са правилима о државним празницима, крсна слава има другачији третман.