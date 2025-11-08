ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА РЕМИЗИРАЛИ СА ГРАФИЧАРОМ У ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ Без голова у Новом Саду
Фудбалери Кабела ремизирали су са Графичаром у 17. колу Прве лиге Србије. Сусрет је завршен без голова, чиме су и једни и други морали да се задовоље.
Графичар је имао више лопту у поседу и упутио укупно девет удараца ка голу, док је Кабел покушао четири пута. Ипак, домаћи тим је био конкретнији у завршници, јер су три његова шута ишла у оквир гола. Упркос напорима обе екипе да дођу до поготка, одбране су биле на висини задатка. Кабел је успео да сачува мрежу против ривала, док је Графичар, и поред веће контроле игре, остао без реализације.
На крају, реми без голова најправеднији је исход – Графичар је показао техничку надмоћ, док је Кабел пружио борбену и дисциплиновану партију пред својим навијачима.
В. М. П.
Кабел - Графичар 0:0
НОВИ САД: Стадион Пролетера, гледалаца: 300. Судија: Бикић. Жути картони: Петрић и Новаковић (Кабел), Вукадиновић и Ђурић (Графичар).
КАБЕЛ: Тороман, Пауновић (Новаковић), Јањић (Ђурић), Караћ (Апостоловски), Петрић, Новевски, Бошкан (Чечарић), Тедић (Нинковић), Танасин, Јелић, Пиваш.
ГРАФИЧАР: Војводић, Вукадиновић, Вукотић, Вукојевић, Ранковић, Васиљевић, Лазић, Стојановић (Јевремовић), Гудељ, Лакићевић, Такер.