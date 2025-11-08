ПУТИН НАРЕДИО ДА СЕ ПРИПРЕМЕ НУКЛЕАРНИ ТЕСТОВИ Да ли је ово одговор на ТРАМПОВЕ КОМЕНТАРЕ
МОСКВА: Министарство спољних послова Русије прихватило је инструкције руског председника Владимира Путина за разматрање могућности припреме нуклеарних тестова и оно је тренутно у фази обраде, саопштио је данас руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
Лавров је на конференцији за новинаре нагласио да ће јавност бити обавештена о резултатима када обрада буде завршена, пренео је ТАСС.
Истовремено, Лавров је казао да Москва још није добила никакво објашњење од Вашингтона у вези са изјавама америчког председника Доналда Трампа о наставку нуклеарних тестирања.
"Још нисмо добили објашњење путем дипломатских канала о томе шта је председник (САД Доналд) Трамп мислио", рекао је Лавров.
Очекује се да ће наредни кораци руских агенција бити пажљиво праћени у међународној заједници, док Москва разматра даљи одговор на Трампове коментаре.
Путин је 5. новембра на седници Савета безбедности наложио Министарству спољних послова, Министарству одбране, обавештајним службама и цивилним агенцијама да доставе предлоге о могућностима спровођења нуклеарних тестова.