ПУТИН НАРЕДИО ДА СЕ ПРИПРЕМЕ НУКЛЕАРНИ ТЕСТОВИ Да ли је ово одговор на ТРАМПОВЕ КОМЕНТАРЕ

08.11.2025. 16:23 16:30
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Nuklear
Фото: ChatGPT, ilustracija

МОСКВА: Министарство спољних послова Русије прихватило је инструкције руског председника Владимира Путина за разматрање могућности припреме нуклеарних тестова и оно је тренутно у фази обраде, саопштио је данас руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

Лавров је на конференцији за новинаре нагласио да ће јавност бити обавештена о резултатима када обрада буде завршена, пренео је ТАСС.

Истовремено, Лавров је казао да Москва још није добила никакво објашњење од Вашингтона у вези са изјавама америчког председника Доналда Трампа о наставку нуклеарних тестирања.

"Још нисмо добили објашњење путем дипломатских канала о томе шта је председник (САД Доналд) Трамп мислио", рекао је Лавров.

Очекује се да ће наредни кораци руских агенција бити пажљиво праћени у међународној заједници, док Москва разматра даљи одговор на Трампове коментаре.

Путин је 5. новембра на седници Савета безбедности наложио Министарству спољних послова, Министарству одбране, обавештајним службама и цивилним агенцијама да доставе предлоге о могућностима спровођења нуклеарних тестова.

Владимир Путин Доналд Трамп нуклеарнe пробe
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
