ЛЕКАРА ИЗ СРЕМСКОМИТРОВАЧКЕ БОЛНИЦЕ ДВЕ ЖЕНЕ ТЕРЕТЕ ЗА АКУШЕРСКО НАСИЉЕ У фебруару се наставља суђење гинекологу
У сремскомитровачком Вишем суду јуче је одржан главни претрес лекару Опште болнице у Сремској Митровици Марку Максимовићу (46) из Руме, којег две жене терете за акушерско насиље.
Наставак суђења заказан је за 9. фебруар, потврђено је за „Дневник” у Вишем суду у Сремској Митровици.
На рочишту одржаном у августу испитане су оштећене М. М. и Ј. И.
Марку Максимовићу се оптужницом, коју је подигло Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици, ставља на терет да је извршио кривично дело тешко дело против здравља људи у вези са кривичним делом несавесно пружање лекарске помоћи и кривично дело злостављање и мучење на штету оштећене М. М. и кривично дело тешко дело против здравља људи у вези са кривичним делом несавесно пружање лекарске помоћи на штету оштећене Ј. И.
Негирао оптужбе
Оптужени лекар се, на почетку суђења, изјаснио о оптужници и изнео своју одбрану. Он је, како смо тада писали, у потпуности негирао кривицу.
Подсетимо, он је ухапшен 20. јануара прошле године, након што га је једна породиља оптужила за акушерско насиље, након чега му је одређен притвор који му је последњи пут продужен решењем Апелационог суда у Новом Саду до 18. јула 2024. Након тога му није продужен притвор, тако да је окривљеном пре подизање оптужнице исти укинут.
Породиља која је оптужила доктора Максимовића за акушерско насиље је на свом Фејсбук профилу објавила да је одговоран за смрт њене бебе, као и да јој је током порођаја нанео физичке повреде, претио јој и вређао је „на националној основи”.
Након ње, још једна трудница је одлучила да обелодани своје трауматично искуство са порођаја. И она је, нажалост, доживела оно најгоре, смрт свог детета.