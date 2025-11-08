moderate rain
10°C
08.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛЕКАРА ИЗ СРЕМСКОМИТРОВАЧКЕ БОЛНИЦЕ ДВЕ ЖЕНЕ ТЕРЕТЕ ЗА АКУШЕРСКО НАСИЉЕ У фебруару се наставља суђење гинекологу

08.11.2025. 09:23 09:35
Пише:
Дубравка Николић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
митровица
Фото: sm.vi.sud.rs

У сремскомитровачком Вишем суду јуче је одржан главни претрес лекару Опште болнице у Сремској Митровици Марку Максимовићу (46) из Руме, којег две жене терете за акушерско насиље.

Наставак суђења заказан је за 9. фебруар, потврђено је за „Дневник” у Вишем суду у Сремској Митровици. 

На рочишту одржаном у августу испитане су оштећене М. М. и Ј. И.

Марку Максимовићу се оптужницом, коју је подигло Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици, ставља на терет да је извршио кривично дело тешко дело против здравља људи у вези са кривичним делом несавесно пружање лекарске помоћи и кривично дело злостављање и мучење на штету оштећене М. М. и кривично дело тешко дело против здравља људи у вези са кривичним делом несавесно пружање лекарске помоћи на штету оштећене Ј. И.

Негирао оптужбе 

Оптужени лекар се, на почетку суђења, изјаснио о оптужници и изнео своју одбрану. Он је, како смо тада писали, у потпуности негирао кривицу.

Подсетимо, он је ухапшен 20. јануара прошле године, након што га је једна породиља оптужила за акушерско насиље, након чега му је одређен притвор који му је последњи пут продужен решењем Апелационог суда у Новом Саду до 18. јула 2024. Након тога му није продужен притвор, тако да је окривљеном пре подизање оптужнице исти укинут. 

Породиља која је оптужила доктора Максимовића за акушерско насиље је на свом Фејсбук профилу објавила да је одговоран за смрт њене бебе, као и да јој је током порођаја нанео физичке повреде, претио јој и вређао је „на националној основи”.

Након ње, још једна трудница је одлучила да обелодани своје трауматично искуство са порођаја. И она је, нажалост, доживела оно најгоре, смрт свог детета.

сремска митровица гинеколог акушерско насиље
Извор:
Дневник
Пише:
Дубравка Николић
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
"ОН НИЈЕ ДОКТОР, ВЕЋ УБИЦА" Породиља се огласила након суђења гинекологу из Руме "Надам се да ће одговарати"
суд

"ОН НИЈЕ ДОКТОР, ВЕЋ УБИЦА" Породиља се огласила након суђења гинекологу из Руме "Надам се да ће одговарати"

04.06.2025. 09:32 10:14
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ИСПОВЕСТ ЈЕЛЕНЕ КОЈА ЈЕ ПРЕЖИВЕЛА АКУШЕРСКО НАСИЉЕ Нисам пријавила гинеколога М.М. јер САМ СЕ БОРИЛА да помогнем својој беби (ВИДЕО)

ИСПОВЕСТ ЈЕЛЕНЕ КОЈА ЈЕ ПРЕЖИВЕЛА АКУШЕРСКО НАСИЉЕ Нисам пријавила гинеколога М.М. јер САМ СЕ БОРИЛА да помогнем својој беби (ВИДЕО)

22.01.2024. 14:31 15:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОТРЕСНО СУЂЕЊЕ ЛЕКАРУ ИЗ РУМЕ ОКРИВЉЕНОМ ЗА АКУШЕРСКО НАСИЉЕ Мајка која је изгубила бебу, ТЕШКО ПОДНЕЛА ИСПИТИВАЊА, плакала на суђењу

Правосудни преседан у Србији!

mup

ПОТРЕСНО СУЂЕЊЕ ЛЕКАРУ ИЗ РУМЕ ОКРИВЉЕНОМ ЗА АКУШЕРСКО НАСИЉЕ Мајка која је изгубила бебу, ТЕШКО ПОДНЕЛА ИСПИТИВАЊА, плакала на суђењу

07.08.2025. 14:55 16:09
Волим
0
Коментар
0
Сачувај