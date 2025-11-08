ВОЗАЧИ, СПРЕМИТЕ СЕ! „Путеви Србије“ шаљу важно упозорење за зиму!
БЕОГРАД: ЈП ''Путеви Србије'' објавило је данас да наставља у континуитету да спроводи активности у вези са унапређењем безбедности саобраћаја и системски делује на подизање нивоа свести учесника у саобраћају, а са почетком Зимске службе 2025/2026 промовисало је и неколико нових едукативних кампања.
Едукативном кампањом ''Kористи зимску опрему! Не дај зими да те вози!'', ЈП ''Путеви Србије'' жели да утиче на учеснике у саобраћају да у периоду од 1. новембра до 1. априла користе зимску опрему предвиђену Законом о безбедности саобраћаја на путевима и подзаконским актима уколико се на коловозу налазе снег, лед и поледица.
Kампања се спроводи како би се указало на значај зимске опреме и могуће последице уколико се не користи. Едукативном кампањом ''Зимска служба ради за тебе! Вози стрпљиво!'' ЈП ''Путеви Србије'' жели да утиче на понашање учесника у саобраћају да буду обазриви и прилагоде вожњу како не би ометали рад возила зимског одржавања.
Приликом интервенција чишћења снега и посипања соли на државним путевима ИА реда предметна возила се крећу самостално или у пару. Учесници у саобраћају не смеју да претичу возила зимског одржавања, јер својим неодговорним понашањем могу да проузрокују саобраћајну незгоду.
Имајући у виду да велики број учесника у саобраћају у нашој земљи се не понаша безбедно, односно у складу са законским прописима, добро осмишљене медијске кампање могу дати значајан допринос промени њиховог понашања и укупног смањења броја и последица саобраћајних незгода.
Поред неспорно позитивног утицаја на понашање возача, кампање потврђују и активну улогу ЈП ''Путеви Србије" у унапређењу укупне безбедности саобраћаја. Спровођењем едукативних кампања утичемо на подизање свести о проблемима страдања у саобраћају, односно скретање пажње јавности на значај и могућности унапређења нивоа безбедности саобраћаја, као и смањење нивоа страдања у саобраћају кроз едукацију свих учесника у саобраћају.
ЈП ''Путеви Србије'' апелује на све медије и стручну јавност да подрже акцију и укључе се у промоцију кампање како би се смањио број саобраћајних незгода и сачували људски животи.