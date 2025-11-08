ЗА ДЛАКУ ИЗБЕГНУТА ТРАГЕДИЈА! Огромна количина стена сурвала се на пут код Прибоја
08.11.2025. 12:42 12:43
Коментари (0)
Прибоj: Током ноћи на путу Бистрица – Прибој дошло је до великог одрона, када су се огромне стене сурвале на пут. Трагедија је избегнута за длаку, јер у тренутку обрушавања на путу није било возила.
- Само пуком срећом није дошло до несреће, на том путу иначе увек има возила, каже за РИНУ један од очевидаца.
Саобраћај на тој деоници био је у прекиду, након чега су дошле надлежне екипе које су уклониле стене са пута.