heavy intensity rain
11°C
08.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗА ДЛАКУ ИЗБЕГНУТА ТРАГЕДИЈА! Огромна количина стена сурвала се на пут код Прибоја

08.11.2025. 12:42 12:43
Пише:
Дневник
Извор:
RINA
Коментари (0)
da
Фото: RINA

Прибоj: Током ноћи на путу Бистрица – Прибој дошло је до великог одрона, када су се огромне стене сурвале на пут. Трагедија је избегнута за длаку, јер у тренутку обрушавања на путу није било возила.

- Само пуком срећом није дошло до несреће, на том путу иначе увек има возила, каже за РИНУ један од очевидаца.

Саобраћај на тој деоници био је у прекиду,  након чега су дошле надлежне екипе које су уклониле стене са пута.

одрон одрони на путу прибој
Извор:
RINA
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај