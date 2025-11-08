heavy intensity rain
11°C
08.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕМИНУО ВЛАДИМИР ВУКЧЕВИЋ, ПРВИ ТУЖИЛАЦ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ У СРБИЈИ Оставио је дубок траг у правосуђу

08.11.2025. 13:44 13:59
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
da
Фото: youtube prinstcrin/N1

Први тужилац за ратне злочине Владимир Вукчевић преминуо је данас у 75. години.

То је за медије потврдио његов пријатељ и сарадник Бруно Векарић.

Вукчевић је рођен 1950. године у Београду где је завршио основну школу и гимназију. Одрастао је на Дедињу.

На београдском Правном факултету дипломирао је 1973. године, а правосудни испит положио је 1976. године.

За заменика јавног тужиоца у Првом општинском јавном тужилаштву у Београду изабран је априла 1978. године.

 

 

владимир вукчевић преминуо тужилац за ратне злочине
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај