ТАЈНА ЛАБОРАТОРИЈА ОТКРИВЕНА У СТАНУ! Унутра пронађени амфетамин, марихуана и велика свота новца

08.11.2025. 13:22 13:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/МУП
Фото: MUP Srbije

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, ПС Нови Београд, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су И. И. (1974), због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Полиција је претресом стана који осумњичени користи открила илегалну лабораторију за производњу опојне дроге са већом количином прекурсора и супстанци које се користе за производњу опојне дроге амфетамин. 

Такође, претресом је пронађено и заплењено око 737 грама опојне дроге марихуане, једна пластична кеса са око 22 грама опојне дроге амфетамин и 1,3 литра опојне дроге амфетамин, као и већа количина новца. 

Осумњиченом И. И. је одређено задржавање до 48 часова, након чега је, приведен надлежном тужилаштву.

 

заплена наркотика МУП марихуана марихуана заплена
Вести Хроника
