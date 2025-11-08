ТАЈНА ЛАБОРАТОРИЈА ОТКРИВЕНА У СТАНУ! Унутра пронађени амфетамин, марихуана и велика свота новца
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, ПС Нови Београд, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су И. И. (1974), због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Полиција је претресом стана који осумњичени користи открила илегалну лабораторију за производњу опојне дроге са већом количином прекурсора и супстанци које се користе за производњу опојне дроге амфетамин.
Такође, претресом је пронађено и заплењено око 737 грама опојне дроге марихуане, једна пластична кеса са око 22 грама опојне дроге амфетамин и 1,3 литра опојне дроге амфетамин, као и већа количина новца.
Осумњиченом И. И. је одређено задржавање до 48 часова, након чега је, приведен надлежном тужилаштву.