СЛАТКА ТАЈНА ИСПОД ГРАДА Археолози нашли ПРАВУ ФАБРИКУ ЧОКОЛАДЕ у Варшави!

08.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: pixabay.com

ВАРШАВА: Археолози су у центру Варшаве, током радова у улици Тварда, открили остатке фабрике чоколаде из периода пре Другог светског рата.

Међу пронађеним предметима налазе се керамички калупи за пралине, папирне етикете за паковање, лонци, флаше, фрагменти стакленог посуђа и делови каљевих пећи, пише Радио ЗЕТ. Према саопштењу конзерватора споменика престонице, реч је о некадашњој фабрици чоколаде "Х. Шпиро 'Венера'", основаној почетком 20. века у улици Тварда 10, преко пута Ножикове синагоге.

Ископавања се спроводе на месту будућег културног центра "Творча Тварда" и већ су пружила вредне податке о овој заборављеној фабрици. У службеним просторијама фабрике пронађене су керамичке плочице, међу којима и једна са декоративном бордо ивицом у облику таласа. Kонзерватор је најавио да ће јавност бити обавештавана о даљим открићима.

Магдалена Лањ из Kанцеларије конзерваторства Варшаве подсетила је да су предратни становници града били познати по љубави према слаткишима, посећивали су кафиће као што су "Лоурс", "Ведел", "Семанеди" и "Бликле", док је најпознатија и најстарија фабрика чоколаде која и данас ради - "Ведел", у улици Замојског 28/30.

археологија археолози археолошка истраживања археолошка налазишта
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
